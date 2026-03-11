Novice logo
Že 50 let žrebajo za dober namen

11.3.2026 Šentpeter St. Peter Novice
V četrtek, 12. marca, ob 19.15 bo na Višji šoli za gospodarske poklice Šentpeter 50. dobrodelna tombola. Letos pod geslom: »Od zrna do kruha.«
Sestra Urška Šebat in ravnateljica Višje šole za gospodarske poklice Marija Olip z majhnim delom nagrad, ki jih bodo izžrebali v četrtek, 12. 3., ob 19.15 na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru.

Geslo so izbrali dijaki 3. letnika, ki pripravljajo tombolo. Mentorica je sestra Urška Šebat, ki pravi: »Ob svetopisemskem odlomku o sejalcu smo iskali misel, ki bi povezala 50 let tombole. Zrno je nekaj majhnega, a iz njega zraste veliko – podobno kot dobrota, ki jo ljudje sejejo in iz katere nastane kruh za druge.« Urška Šebat je kot dijakinja sama v 3. letniku organizirala tombolo, danes pa spremlja dijake pri organizaciji. Dobrodelna tombola na šoli poteka že od leta 1976. Začela jo je s. Lucija Klemenjak kot misijonsko pobudo, pozneje jo je dolga leta vodila s. Serafina Roblek. Zbrana sredstva so namenjena pomoči mladim v tujini, letos partnerski šoli in internatu v Aprilcih v Bolgariji ter socialnim projektom v Paragvaju. Lansko leto so za mlade zbrali 15.000 evrov, kar letos želijo ponoviti ali povišati. Zato bo na v predžrebanju 500 nagrad, 150 v glavnem žrebanju. Med glavnimi nagradami so vikend paket za dve osebi v termah Rogner Bad Blumau, teden bivanja na Madagaskarju in športna ura znamke Garmin.

