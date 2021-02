Prispevek o mladih, ki so se odločili za kandidaturo pri letošnjih občinskih volitvah.

Kdo si? Ime mi je Dana Sabotnik in živim v Plešerki.

Starost? 18 let

Poklic/kaj delaš?

Letos maturiram na Slovenski gimnaziji

Motivacija za kandidaturo?

Da imamo tudi mi mladi glas v občinskem svetu in da lahko tudi s tem uresničimo naše ideje in predstave za prihodnost naše občine.

Tvoje geslo?

Skupaj lahko dosežemo več!

Zakaj kandidiraš za KL-Lista za Hodiše?

Kandidiram, ker mi je dvo- oziroma večjezičnost velikega pomena, kar malo pogrešam v svoji občini. Zato mi je pomembno, da pomagam ohraniti slovenski jezik v Hodišah, kot je bil prisoten nekoč. Poleg tega bi si tudi želela, da bi bila mladina še bolj povezana med seboj s tem, da bi imeli prostor v domačem kraju, kjer bi imeli možnost srečanj z drugimi iz iste vasi. Kandidiram na šestem mestu.

Kdo si? Ime mi Taja Kristof in živim v Svečah.

Starost: 20 let

Poklic/kaj delaš? Na Dunaju študiram evropsko etnologijo.

Motivacija za kandidaturo? Odraščala sem v lepih Svečah, od raznolikosti in živahnosti tega kraja sem profitirala že od takrat, ko sem bila še otrok. Imam pa občutek, da je kraj, sploh kar se tiče mladine in mladinske kulture, malo utihnil, rekla bi celo, izumrl. Zato se želim zavzeti za zadeve mladine.

Tvoje geslo? Z vami za vas.

Zakaj kandidiraš za VS Bistrica v Rožu? Volilna skupnost/Wahlgemeinschaft je v mojih očeh tista stranka, ki krepi skupnost. Občanom in občankam stoji ob strani kot kritična, močna, zanesljiva in človeška stranka. Zgledno povezuje nemško in slovensko govoreče občane in občanke. Naša posebnost je popolna neodvisnost, človečnost in moč, ki jo izkazujemo kot tim. Naši regionalni kmetje, vzdrževanje pešpoti in kolesarskih poti, varovanje podnebja in narave, otroci in mladina naše občine so za nas izredno pomembne teme. Zavzemamo se za odprtost do dvo- in večjezičnosti. Poleg osebne obogatitve to pomeni tudi več odprtosti do drugih in predvsem boljše poklicne možnosti. Iz tega razloga sem se s svojimi mladimi in »svežimi« 20 leti odločila, da grem svojo pot skupaj z Volilno skupnostjo.

Kdo si? Ime mi je Theresia Krautzer in živim v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu.

Starost: 22 let

Poklic/kaj delaš? Sem študentka delovne terapije(Ergotherapie) v Celovcu.

Motivacija za kandidaturo? Kultura in dvojezičnost sta mi zelo pomembni. Zaradi tega je važno, da ju ohranimo in dajemo naprej.

Zakaj kandidiraš za SGS Šentjakob? Podpiram regionalno listo SGS Šentjakob, ker se zavzema za biološko kmetovanje, zdravo prehrano in za dvojezične table. Kandidiram na 9. mestu.

Kdo si? Ime mi Julia Grilc, živim v Podkraju.

Starost: 25 let

Poklic/kaj delaš? Sem asistentka v odvetniški pisarni Grilc Vouk Škof.

Motivacija za kandidaturo? Ker sem mnenja, da morajo tudi mladi soodločati, saj smo prihodnost naše občine. Tvoje geslo? Cenim preteklost, ki me uči za prihodnost.

Zakaj kandidiraš za REgi Bistrica? Dvojezičnost v naši občini mi je zelo pri srcu. Želim si več dosledne dvo- oziroma večjezičnosti v urad­nih ustanovah, dokončanje projekta dvojezičnih hišnih imen ter dvojezične informacije, ki jih izda občina.

Poleg tega si želim, da bi občina bolj podpirala domače kmete in njihovo lokalno pridelano hrano.

Zavzemam se za brezplačen vrtec in več mest v otroškem varstvu. Kandidiram na trinajstem mestu.