Zabava in polno plesišče na VesELici podmladka EL

Mlada Enotna lista in Enotna lista sta vabila na ples samostojnega političnega gibanja pod geslom Veselica/Festl v celovško Schleppe Event Arena. Za dobro vzdušje med obiskovalci je poskrbelo kar več glasbenih skupin: Starejši mladinski zbor Danica, skupina Oktakord, Tonč Feinig, trio Gašper Belaj in primorska skupina Gedore s Tomažem Boškinom. Namen prireditve je zabava ter druženje in izmenjava vseh frakcij samostojnega političnega gibanja med mladimi in starimi. Zadnja družabna prireditev, na katero je vabilo več frakcij EL, je bila decembra 2018 – ples pod geslom od Roža do Zilje v boroveljski mestni hiši.