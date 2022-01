Kljub spreminjajočim se razmeram se je tudi v lanskem letu klubsko delovanje neprestano in s polno vnemo nadaljevalo. Leto, ki si ga je vsakdo predstavljal drugače, je vsa področja našega življenja postavilo na glavo. Treba se je vedno znova znajti v novih situacijah in najti ustrezne rešitve. Prosili smo odbore študentskih klubov v Celovcu, v Gradcu in na Dunaju, da nam podajo vpogled v njihovo lansko leto in predstavijo načrte za letošnje leto.

Klub slovenskih študentk in študentov Gradec

Mondscheingasse 9, 8010 Gradec

Klub v Gradcu bo že kmalu zažarel v novi luči

V Klubu slovenskih študentk in študentov v Gradcu smo bili lansko leto kar aktivni, v klubskih prostorih smo prenavljali (zamenjali ter izravnali smo tla, obnovili okna, prebarvali celotne prostore ter obnovili prostor za stranišče), na spletu pa smo bili prisotni s kulturnim programom. Na začetku leta smo imeli težišče predvsem na literaturi, december pa je bil v znamenju glasbe. V goste smo povabili Evo Lunar z Višje šole za gospodarske poklice (na klavirju jo je spremljala Marta Habe), družino Kazianka z Brnce ter Heleno Gregorn skupaj s Tomažem Boškinom. Kljub druženju preko spleta pa ne moremo mimo želje, da bi se kmalu spet lahko s klubaši in klubašinjami srečali v klubu. V mesecu, ki je pred nami, želimo kar se da hitro urediti še zadnja popravila, da bodo klubski prostori v poletnem semestru spet zaživeli in da se bomo s klubaši in klubašinjami lahko srečali v živo v prenovljenih prostorih.

Nekaj vtisov s prenove klubskih prostorov

Dekleta v odboru že pridno sestavljamo redni program, ki nas bo spremljal do julija.

Želimo si, da bi novi klubski prostori privabili nove ljudi, bodisi tiste, ki prihajajo v Gradec z namenom študiranja ali pa dela, bodisi ljudi, ki jih zanima slovenščina ali se čutijo povezani s slovensko kulturo.

Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem

Spengergasse 7, 9020 Celovec

Tudi leta 2021 so pandemija in z njo povezani ukrepi omejili dejavnosti študentskega kluba. Vsekakor nam je uspelo prirediti nekaj zanimivih in zabavnih prireditev. Čeprav smo prireditve kot »Martinovanje«, »Slovenske dneve« in »Božičnico« morali spet odpovedati, smo v klubskih prostorih lahko priredili »Semester opening« z glasbo v živo skupine »Magic Pond« in »Brucovanje«. Na brucovanju smo lahko z družabnimi igrami po letu odmora končno lahko pospremili letošnje in lanske bruce in brucke v novo življenjsko obdobje.

Odbor s študenti in študentkami Kluba zamejskih študentov v Ljubljani

Veleprojekt minulega leta je bil sklop predavanj in razprav pod geslom »Manjšinske perspektive – Minderheitenperspektiven«. Mesečno smo polagali pozornost na drugo marginalizirano skupnost ali manjšino. V petih mesecih smo se v digitalnem prostoru ukvarjali z Gradiščanskimi Hrvati*cami, s težavami otrok z migracijskim ozadjem v avstrijskem šolskem sistemu, s feminizmom, z (anti)rasizmom in življenjsko realnostjo LGBTQ+ oseb. Sodelovali smo s Hrvatskim akademskim klubom, Meliso Erkurt, Društvom Barba, z ljudsko iniciativo Black-Voices in z društvom Queer-Klagenfurt/Celovec.

Izven prireditvenega niza smo jeseni še organizirali drugo tridnevno menjavo oblek »Klajdertauš«. V sodelovanju z Inštitutom za večjezičnost in transkulturno izobraževanje smo priredili razpravo o slovenski manjšini v Italiji in italijanski manjšini v Sloveniji.

Predavanje z Meliso Erkurt

Za prihodnje leto si želimo, da bo možno na čim bolj atraktiven način spet prirejati razna predavanja, branja, koncerte v živo in klubske večere za študentke in študente. S tem želimo po eni strani ponovno poživeti možnost druženja za slovensko govorečo mladino in za osebe, ki jih zanima slovenski jezik. Po drugi strani je za nadaljnje delovanje kluba pomembno, da privabimo tudi nove pevke in pevce za klubski zbor ter osebe, ki so motivirane in se želijo pridružiti in aktivno sodelovati in sooblikovati klubski vsakdan.

Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju

Mondscheingasse 11, 1070 Dunaj

Kot Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju smo se v letu 2021 morali naprej ukvarjati s posebnimi izzivi, saj pandemska situacija seveda omejuje tudi kulturno delovanje kluba.

V teku leta pa smo lahko le vedno bolje ravnali z restrikcijami in s prilagojenimi varnostnimi pogoji (2G+/PC+PCR testirano in obveznost nošenja mask) izpeljali še marsikatero prireditev. Predvsem od lanskega semestra naprej smo redno delovanje skoraj spet izpeljali v običajnem obsegu in skupno življenje v Klubu se je počasi odtajalo. Vsak ponedeljek sta delovala tečaja slovenščine za začetnike in začetnice ter naprednike in naprednice. Ob sredah se je srečaval Zbor KSŠŠD, kakor dolgo je šlo v živo. Ko je bilo potrebno, smo vaje preložili na splet. Tudi knjižnica je bila spet do-stopna. Ob petkih ali sobotah smo tedensko lahko sestavili raznolik program predavanj, diskusij in filmskih večerov ter 17. decembra izvolili na občnem zboru nov odbor.

Nov odbor dunajskega kluba se že veseli na bodoče klubsko leto in se zahvaljuje vsem bivšim odbornicam in odbornikom.

Leto 2022 smo začeli, kakor smo lansko leto končali: s pestrim programom in političnim aktivizmom. Januarja ravno poteka vsakoletni niz predavanj pod geslom »antifašistična zima/antifaschistischer Winter«, ki zrcali naše tematsko težišče letošnjega leta, 80. obletnico deportacije koroških Slovenk in Slovencev ter 50. obletnico tako

imenovanega »Ortstafel-sturma«. V teku leta bo naša lutkovna skupina KlubLutke priredila gledališko predstavo na podlagi besedila »Predsednice« avtorja Wernerja Schwaba, ki parabolsko s tremimi ženskimi liki osvetljuje post-nacistično avstrijsko družbo. S prehodom v novo leto preide Klub v 99. leto svoje ustanovitve od leta 1923, tako da gledamo nazaj na uspešen čas klubskega delovanja in istočasno z veseljem naprej v prihodnost tega posebnega kraja za študirajoče na Dunaju.