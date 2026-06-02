VŠ Šentpeter: Sklepna prireditev Impulz letos z igro Butalci

Ravnateljica se mu je z odra zahvalila za dolgoletno gledališko delo z mladimi, ki so velikokrat šele preko šole in dela z njim prišli v stik z odrskimi deskami. Vsebino igre Butalci je ravnateljica predstavila z naslednjimi besedami: »Fran Milčinski je v zgodbi Butalci z izjemnim občutkom za humor ustvaril svet, ki nas nasmeji in hkrati tudi nežno opominja. Ni pisal zgolj o izmišljeni vasi, pisal je o ljudeh, o nas, o svetu, v katerem včasih pravila nadomestijo razum, v katerem oblast postane sama sebi namen in v katerem priznanje napake velja za šibkost, ne za pogum. Butalci zato niso le literarni liki, so ogledalo družbe, v katerem lahko prepoznamo tudi današnji čas. Čas, ko se kdaj odločamo prehitro, govorimo preglasno in poslušamo premalo. Čas, ko se zdi, da je bolj pomembno imeti prav, kot pa ravnati prav. Naj nas predstava spomni, da modrost pogosto prebiva tam, kjer jo najmanj pričakujemo. Da smo vabljeni stopiti korak naprej iz naših lastnih zmot do več razuma, več poguma za resnico, več ponižnosti in več človeške topline.«