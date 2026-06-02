VŠ Šentpeter: Sklepna prireditev Impulz letos z igro Butalci

2.6.2026 Šentpeter St. Peter Tomaž Verdev
Zbrane goste v Ražunovi dvorani je 22. maja na sklepni prireditvi Impulz pozdravila Marija Olip, ravnateljica Višje šole za gospodarske poklice (VŠG) Št. Peter. Sklepno prireditev dijakinj in dijakov je oblikoval šolski zbor pod vodstvom Sonje Koschier, pa tudi režiser Marjan Štikar, ki je letos z mladino pri­pravil igro Butalci.
Butalci med čakanjem dobijo idejo o širjenju cerkve

Ravnateljica se mu je z odra zahvalila za dolgoletno gledališko delo z mladimi, ki so velikokrat šele preko šole in dela z njim prišli v stik z odrskimi deskami. Vsebino igre Butalci je ravnateljica predstavila z naslednjimi besedami: »Fran Milčinski je v zgodbi Butalci z izjemnim občutkom za humor ustvaril svet, ki nas nasmeji in hkrati tudi nežno opominja. Ni pisal zgolj o izmišljeni vasi, pisal je o ljudeh, o nas, o svetu, v katerem včasih pravila nadomestijo razum, v katerem oblast postane sama sebi namen in v katerem priznanje napake velja za šibkost, ne za pogum. Butalci zato niso le literarni liki, so ogledalo družbe, v katerem lahko prepoznamo tudi današnji čas. Čas, ko se kdaj odločamo prehitro, govorimo preglasno in poslušamo premalo. Čas, ko se zdi, da je bolj pomembno imeti prav, kot pa ravnati prav. Naj nas predstava spomni, da modrost pogosto prebiva tam, kjer jo najmanj pričakujemo. Da smo vabljeni stopiti korak naprej iz naših lastnih zmot do več razuma, več poguma za resnico, več ponižnosti in več človeške topline.« 

Današnjo VŠG Št. Peter že 118 vodi konvent Šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja, ki so ustanoviteljice, lastnice in tradicionalne nosilke celotnega šolskega kompleksa. Ena sama redovnica je trenutno še vpeta v pedagoški proces, medtem ko konvent vodi in upravlja sestra Veronika Supan. Sestre se trenutno soočajo s pomanjkanjem redovniškega naraščaja. Zaradi staranja redovnic Veronika Supan skupaj s Krško škofijo išče nove prevzemnike za dolgoročno vodenje izobraževalnega dela na šoli. Iskanje prevzemnika po besedah sestre Veronike ne ogroža pedagoškega procesa v tem šolskem letu, ki se bo normalno zaključilo, pa tudi ne v naslednjem. »Za nas bi bilo lepo, če bi se ta šola lahko ohranila in se naprej razvila. V kakšni obliki bi to bilo možno, je pa drugo vprašanje. Ali s podporo kakšne druge šole, ali tako, da bi več organizacij stopilo skupaj in to tudi finančno podporo, da bi se lahko šolo dolgoročno naprej vodilo in zagotovilo, potem bi bilo lažje tudi za koga drugega, da bi to prevzel, lažje. Gre pa nam za krščanske vrednote in dvojezičnost na Koroškem.«

