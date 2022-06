Pred kratkim je v Oxfordu doktoriral Valentin Weber (30) iz Želuč iz kibernetske oz. internetne varnosti (Cyber Security). Pred tem je študiral v Londonu, Washingtonu in Parizu. Trenutno je zaposlen pri Nemški družbi za zunanjo politiko (DGAP-Deutsche Gesellschaft für Aussenpolitik) v Berlinu.

Kako pomembna in aktualna je problematika kibernetske varnosti, doživljamo trenutno tudi na Koroškem, ko je računalniškim hekerjem uspelo ohromiti vso deželno vlado. Za strokovnjaka Valentina Webra ta poseg v živčni center koroške deželne uprave ni nekaj specifičnega za Koroško. V pogovoru z Novicami poudarja: »To se zelo pogosto dogaja tudi v Nemčiji, Združenih državah Amerike ter še kje.« Dejansko je tudi Zvezna republika Nemčija že vrsto let močno izpostavljena računalniškim hekerjem, ki predstavljajo resno nevarnost za državo. Z vojno v Ukrajini postaja ta nevarnost še večja, je prepričan strokovnjak Valentin Weber.

Želuški domačin Valentin Weber, ki so mu starši dali ime po njegovem starem očetu Valentinu Inzku st. (1923–2002), prihaja iz družine Alenke, roj. Inzko, ter Mihija Weber. Ima še sestro Timno in brata Benija. Obiskoval je otroški vrtec »Naš otrok« v Celovcu in Mohorjevo ljudsko šolo, nato štiri leta Slovensko gimnazjo. Po Slovenski gimnaziji je sledilo šolanje z maturo na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu pri Ljubljani, pred maturo je pol leta usvajal francoščino v Parizu. Tam je bil tudi pol leta civilni uslužbenec v mednarodno znani in pomembni ustanovi Alliance Israélite Universelle, ki se posveča preteklosti in sedanjosti judovskega naroda. Pred Parizom se je kot civilni uslužbenec zaposlil v Muzeju sodobne zgodovine v Ljubljani.

Valentin Weber si je vse izobraževalne poti in potrebne štipendije izboril na lastno pobudo in s trdim delom. Ko je npr. študiral v Londonu, je imel tudi profesorico, ki je spoznala in znala ceniti njegovo zavzetost. Svetovala mu je, naj se potrudi za v okviru študija potrebno prakso v mednarodno znani hiši Chatham House-International Affairs, kjer si podajajo kljuke svetovno znani predstavniki političnega, gospodarskega in kulturnega življenja. In uspel je.

Danes je Valentin Weber priznan strokovnjak na področju kibernetske varnosti, čigar strokovno mnenje je zaželeno domala po vsem svetu. Med drugim je predaval v Washingtonu (National Endowment for Democracy) in na Norveškem (Norwegian Institute of International Affairs). Letos bo vodil delavnico o kibernetski varnosti pri Evropskem Forumu Alpbach, prav tako pa je imel intervjuje z mednarodno znanimi mediji Die Zeit, Deutsche Welle, Associated Press in Agence France Presse.

Njegovi načrti za prihodnost? Valentin Weber: »Naslednjih pet let hočem ostati v Berlinu. Potem bom videl, kam me bo peljala pot.« Morda na Koroško? »Zelo rad. Na žalost pa ni poklicnega okolja svetovne dimenzije.«