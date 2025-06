V Dobrli vasi so predstavili svoje maturitetne zaključne naloge: Zaključna naloga o Bertlu Lipuschu

Simon Kogelnik (17), Čepiče, maturant Slovenske gimnazije,

v svoji zaključni nalogi predstavlja znanega podjunskega muzikanta Adalberta (Bertla) Lipuscha. Lipusch je svojo glasbeno pot začel kot kitarist in pevec pri ansamblih Petzensterne, jo nadaljeval s Cabalerosi, Gojerjevimi fanti in v Družinskem ansamblu Lipusch. Med ljubitelji ljudske pesmi in narodno zabavne glasbe po Koroškem, pa tudi v tujini, je Bertl Lipusch zaslovel s Podjunskim triom.

Z Lipuschevo glasbo je Simon Kogelnik, sin Anje Kogelnik in Engelberta Logarja, povezan od rane mladosti. Simon od svojega četrtega leta igra štajersko harmoniko pod mentorstvom učitelja Jožeta Mandla, člana ansambla Zame. Prva Lipuscheva skladba, ki se jo je Simon naučil igrati na harmoniko, je bila pesem »Tam pod Peco«. Mladi harmonikar je skupaj z Oktetom Suha pred tremi leti na doslej zadnjem Lipuschevem albumu »60 let muzikant« posnel skladbo »Vsakdanja pesem«. Sicer pa Simon skupaj z očetom, s sestrama Evo in Nino ter sestrično Julio Radocha od leta 2016 naprej igra v skupini Sanje, ki deluje v okviru KPD Drava na Suhi. Pri ansamblu Sanje je Simon harmonikar, poprime pa tudi za kontrabas. Na odru dobrolskega doma je Simon zaigral Lipuschevo skladbo »Vsakdanja pesem«.

Počitnice bo Simon preživel v naravi, na odru s skupino Sanje in med igranjem harmonike doma. Veseli ga tudi delo na očetovi njivi na Suhi, posebej rad ima sajenje in spravilo krompirja. Jeseni bo začel delati kot civilnik, ne ve pa še, kje, saj še ni bil na naboru. V letu 2026 se bo tehnično nadarjeni mladenič, ki je imel v gimnaziji najraje predmet tehnično risanje, vpisal na študij informatike. Sicer še ni povsem gotov, ali v Celovcu ali v Gradcu, a tudi v primeru izbire Gradca ostaja na Koroškem, saj bo Gradec s železnico skozi Golico dostopen v dobre pol ure.