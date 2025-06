Tudi v drugih šolah so maturirali v slovenščini

Statistike pa ni!

Komentar: Sebastjan Trampusch, glavni urednik

Hvala, da mislite tudi na našo šolo, mi je pisala učiteljica, ko sem bil z njo v kontaktu zaradi letošnje mature v slovenščini. Tudi na gimnaziji ter na trgovski akademiji v Velikovcu ter na Višji šoli za elementarno pedagogiko BAfEP so dijaki in dijakinje letos opravili maturo v slovenščini. To sem izvedel, ker sem bil neposredno v kontaktu z učitelji. Zanimalo me je, na kateri koroški šoli so še imeli maturo v slovenščini. Da ne bom dobil pravega odgovora, me je presenetilo. Izobraževalna direkcija nima teh podatkov in me je napotila na ministrstvo za izobrazbo. Ti pa vedo točne številke samo za tiste dijake, ki so nastopili pri pisni maturi na Slovenski gimnaziji, dvojezični TAK in na VŠ Šentpeter ̣– teh je skupaj 83. Vsega skupaj je v Avstriji letos pri centralni maturi nastopilo 41.000 dijakov in dijakinj. Na straneh štiri do šest lahko preberete izjave maturantk in maturantov, ki so maturirali v slovenščini. Še malo bo trajalo, da bomo imeli točno število dijakov, ki so maturirali v slovenščini. Številke bo imel avstrijski statistični urad najkasneje decembra 2025, piše ministrstvo.