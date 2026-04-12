Tri tedne so bili brez mobilnika

Sandra Lampichler, razredničarka 5.b (47)

Radiše Radsberg

Zame osebno oddaja mobilnika ni bila težava. Le za hitro komunikacijo prek WhatsAppa v družini smo se morali prej dogovoriti, kako bomo stvari urejali. Vse, kar sem prej na telefonu hitro opravila, sem potem pač naredila na računalniku. Kot razredničarka pa je bilo posebej zanimivo opazovati, kako so se kot skupina razvijali in kako so se tisti, ki so sodelovali, med seboj bolj povezali, saj so nekaj skupaj delili. Opazno je bilo tudi, da so začeli bolj ceniti čas, ki ga imajo s prijatelji in družino, ter da so mi povedali, da bolje spijo. Poleg tega so na vlaku ali na avtobusu opazili, da imajo ljudje skoraj vedno telefon v roki, kar se jim je zdelo nenavadno – prej tega niso opazili. Sama bi takšen projekt ponovila, ker je pomembno, da se ljudje znova zavedo, koliko časa preživijo na telefonu, in da z njim ravnajo bolj zavestno. Morda bi bilo smiselno projekt ponoviti vsako leto.