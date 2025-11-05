Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Trgovska akademija vabi na maturantski ples 

5.11.2025 Celovec Klagenfurt Dana Gregorič
31 maturantov in maturantk dvojezične TAK vas vabi 7. novembra na ples pod geslom Old Hollywood v Casineum v Vrbi.

Za glasbo v veliki dvorani bo poskrbela skupina Zvita feltna, v mali dvorani pa DJ Potter. Za polonezo, valček in rock'n'roll skrbi plesni studio Kunauer. Tudi polnočni vložek je pripravljen v sodelovanju s plesno šolo ter dopolnjen z videoposnetki in kratkimi igralskimi prizori maturantov in maturantk. Na plesu bosta potekali tudi dražba in tombola, glavna nagrada pa bo prenočitev v hotelu. V pogovoru s članicama šestčlanskega odbora, Katarino Kresitschnig in Vic­torijo Micheuz, smo izvedeli, da bodo ena od posebnosti letošnjega plesa tudi tako imenovane »kremšnite« — kremne rezine, prejete kot sponzorski prispevek v vrednosti več kot 150 €, okrašene z logotipom plesa. Da ne bi zamudili tega nepozabnega večera, lahko vstopnice kupite v predprodaji po 20 €. Ob nakupu na večerni blagajni velja doplačilo 5 €.

Iz rubrike Mladina preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt