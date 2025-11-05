Trgovska akademija vabi na maturantski ples 

Za glasbo v veliki dvorani bo poskrbela skupina Zvita feltna, v mali dvorani pa DJ Potter. Za polonezo, valček in rock'n'roll skrbi plesni studio Kunauer. Tudi polnočni vložek je pripravljen v sodelovanju s plesno šolo ter dopolnjen z videoposnetki in kratkimi igralskimi prizori maturantov in maturantk. Na plesu bosta potekali tudi dražba in tombola, glavna nagrada pa bo prenočitev v hotelu. V pogovoru s članicama šestčlanskega odbora, Katarino Kresitschnig in Vic­torijo Micheuz, smo izvedeli, da bodo ena od posebnosti letošnjega plesa tudi tako imenovane »kremšnite« — kremne rezine, prejete kot sponzorski prispevek v vrednosti več kot 150 €, okrašene z logotipom plesa. Da ne bi zamudili tega nepozabnega večera, lahko vstopnice kupite v predprodaji po 20 €. Ob nakupu na večerni blagajni velja doplačilo 5 €.