The night of glamour

Za glasbo bo v dvorani poskrbel ansambel Šmarnogorski kvintet, v diskoteki pa DJ Marsl. Poleg tradicionalne poloneze obiskovalce čakajo nagradna igra, srečelov, koktajl bar, diskobar, bife sladic, prodaja maturantskega časopisa ter polnočni vložek. Vstopnice so na voljo po ceni 15 €, ob nakupu na večerni blagajni pa 18 €. Polonezo ter plesa ča-ča-ča in salso so maturantke in maturanti vadili v sodelovanju s Plesnim studiem Kunauer, polnočni vložek pa so pripravili s pomočjo Sare Pavčič-Trachmann (Fit&Strong). V plesnem odboru sodelujejo Julija Strupi, Emma Pirker-Frühauf in Magdalena Sereinig.