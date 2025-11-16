Novice logo
The night of glamour

16.11.2025 Šentpeter St. Peter Novice
Pod geslom »The night of glamour« vabi 17 maturantk in maturantov na maturantski ples VŠG Šentpeter, ki bo v petek, 21. novembra 2025, ob 19.30 v Kulturni hiši v Šentjakobu v Rožu.

Za glasbo bo v dvorani poskrbel ansambel Šmarnogorski kvintet, v diskoteki pa DJ Marsl. Poleg tradicionalne poloneze obiskovalce čakajo nagradna igra, srečelov, koktajl bar, diskobar, bife sladic, prodaja maturantskega časopisa ter polnočni vložek. Vstopnice so na voljo po ceni 15 €, ob nakupu na večerni blagajni pa 18 €. Polonezo ter plesa ča-ča-ča in salso so maturantke in maturanti vadili v sodelovanju s Plesnim studiem Kunauer, polnočni vložek pa so pripravili s pomočjo Sare Pavčič-Trachmann (Fit&Strong). V plesnem odboru sodelujejo Julija Strupi, Emma Pirker-Frühauf in Magdalena Sereinig.

