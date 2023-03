Učenke in učenci 4. B razreda in dve učenki 3. A razreda, njihovi profesorici, strokovna žirija in trenerja, ki sta vodila delavnico.

Vse večkrat se sliši, kako pomembno je, da se tudi mladi navzamejo podjetniškega duha oz. da začenejo podjetniško razmišljati. Tega se zaveda tudi učiteljski zbor Dvojezične zvezne trgovske akademije pod vodstvom ravnatelja. Da bi učenke in učenci lahko združili znanje, ki so si ga pridobili v šoli, s praktičnim znanjem iz gospodarstva, so se udeležili štiridnevne delavnice »Youth Entrepreneurship Week«.

Delavnica je potekala v celovškem Lakeside Parku v organizaciji Iniciative za poučevanje podjetništva (IFTE) in Gospodarske zbornice (WKO). Dijakinje in dijake sta vodili profesorici Almira Lang in Anna Ogris, kreativne procese na delavnici pa sta spremljala inštruktorja Georg Brandenburg in Samantha Tady.

Na delavnici so dijakinje in dijaki identificirali nekaj izzivov današnje družbe, kot je npr. preobremenitev staršev, ki morajo po napornem dnevu opraviti nakupe, namesto da bi prosti čas preživeli z otroki.

Dijaki predstavljajo svojo podjetniško idejo.

Udeleženci takih štiridnevnih delavnic, ki potekajo širom Avstrije, individualno ali v manjših skupinah iščejo rešitve, in sicer tako, da izdelajo podjetniški koncept, pri čemer rešujejo vprašanja surovin, trženja, logistike ipd. Tretji dan jih obiščejo podjetniki, ki jim svetujejo na podlagi svojih izkušenj. Mladi udeleženci pripravijo in vadijo predstavitev svoje podjetniške ideje, ki sme trajati največ dve minuti – podobno kot si lahko ogledamo na malih zaslonih, ko podjetniki predstavljajo svoje inovacije in upajo, da bodo dobili finančno podporo in strokovno pomoč pri realizaciji ideje. Četrti dan predstavijo podjetniški koncept pred štiričlansko žirijo in odgovarjajo na kritična vprašanja. Po strokovnem posvetu žirija udeležencem podeli nagrade in utemelji svojo odločitev.

Dijaki Trgovske akademije so na februarski delavnici predstavili šest konceptov – med njimi odlično »vegetarijansko idejo«, kjer bi nastajalo manj odpadkov kot doslej, prototip aplikacije za trženje kmetijskih pridelkov in odlično idejo za »povezovalno aplikacijo zaposlenih« v velikih podjetjih. Vodje delavnice so pohvalili kreativne ideje in uporabno znanje dijakov. Zaključne predstavitve si je ogledala tudi Marinka Mader-Tschertou, predsednica Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS), ki se je navdušila nad idejami mladih, predvsem kar se tiče trženja preko aplikacij, saj takšne ideje prinašajo nove koncepte za logistiko oz. povezovanje producentov s strankami.