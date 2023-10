V soboto, 14. oktobra 2023, bo v Vrbi maturantski ples Dvojezične TAK – GEDORE in DJ4base bodo zabavali mlado in staro.

14. oktobra bo 30. generacija maturantk in maturantov Dvojezične zvezne trgovske akademije ob 20.15 odprla tradicionalni maturantski ples v Casineumu v Vrbi. Skozi večer jih po spremljala skupina GEDORE, ki bo zabavala goste z dobro in raznoliko glasbo – rock, pop in narodno zabavna glasba je v njihovem programu, plesali pa bodo zagotovo tudi ob kakšni lastno skomponirani uspešnici.

DJ skupina DJ4base, ki jo sestavljajo trije člani, bo zabavala goste v diskoteki in tudi na aftershowu v Gig-baru. Trio se bo še posebej potrudil, saj je član skupine tudi oče ene od maturantk.

Geslo »Primetime – It’s time to shine!« se bo zrcalilo tudi v polnočnem vložku. Kaj natančno so si izmislili dijakinje in dijaki, pa boste izvedeli šele na plesu. Za koreografijo in plesne finese je pristojna plesna šola Kunauer iz Pliberka.

Na instagram profilu Novic je objavljeno, kako lahko dobite dve vstopnici, na profilu primetime_haktak pa vas informirajo o tekočih pripravah in novostih. Dodatno lahko tam rezervirate tudi vstopnice.