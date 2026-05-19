Študija: več kot tretjina prvič slišala za avstrijske manjšine

V sklopu študije je bil opravljen reprezentativni vzorec med več kot 15.000 mladimi po vsej Avstriji. Študija prikazuje celovito sliko 14- do 18-letnikov v Avstriji, njihovega položaja doma, v šoli in v krogu prijateljev, njihovih stališč, vrednot in izzivov. Na Koroškem, Gradiščanskem (Burgenland/Gradišće/Őrvidék) in na Dunaju so bili mladostniki dodatno anketirani o temah večjezičnosti, avtohtonih manjšinah/narodnih skupnostih, družbeni raznolikosti in diskriminaciji (n=5.064).
Kar 36 odstotkov jih pove, da so v študiji prvič slišali za avstrijske avtohtone narodne skupnosti. Približno četrtina anketirancev – 26 % – se ne strinja z izjavo »Menim, da narodne skupnosti pripadajo Avstriji«. Nizek odstotek avtorji študije v tiskovni izjavi ocenjujejo takole: »Ta nizka ozaveščenost je verjetno tudi posledica desetletij diskriminacije in nenehnega pritiska asimilacije na Koroškem in Gradiščanskem, kar je znatno omejilo javno vidnost in identifikacijo z jeziki narodnih skupnosti.« Po drugi strani večina otrok živi v večjezičnem okolju: 40 % povprašanih se popolnoma strinja z izjavo, da je njihovo okolje večjezično, dodatnih 31 odstotkov pa pove, da se večinoma strinja z izjavo, da je njihovo okolje večjezično. Sedem od desetih anketiranih mladih meni, da »drugi jeziki bogatijo mene in moje okolje«. Kar polovica mladih (50 %) meni, da bi morali biti avtohtoni manjšinski jeziki/narodne skupnosti v Avstriji bolj prisotni.
Študijo so izdale pedagoške visoke šole v Avstriji. Na Koroškem je sodeloval znanstvenik Daniel Wutti: »Zaprepadeni smo, kako malo mladi sploh vedo o manjšinah. Če bi se Avstrija bolj samoumevno brigala za večjezičnost in svoje manjšine, bi tudi veliko izzivov danes videli pod drugim vidikom. Manj negativno in manj s strahom, saj smo že vedno imeli opravka z večjezičnostjo.« Šole in celotna družba so pozvane, da avtohtone manjšine in njihove jezike ter zgodovinsko uveljavljeno večjezičnost in raznolikost Avstrije bolj vidno in samoumevno vključijo v vsakdanje izobraževanje in javni diskurz, pravijo avtorji študije. Celotna študija (390 strani) je brezplačno (pritisnite na Ebook/pdf) na voljo na spletu: novice.at/lebenswelten.
Iz rubrike Mladina preberite tudi