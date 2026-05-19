Študija: več kot tretjina prvič slišala za avstrijske manjšine

Kar 36 odstotkov jih pove, da so v študiji prvič slišali za avstrijske avtohtone narodne skupnosti. Približno četrtina anketirancev – 26 % – se ne strinja z izjavo »Menim, da narodne skupnosti pripadajo Avstriji«. Nizek odstotek avtorji študije v tiskovni izjavi ocenjujejo takole: »Ta nizka ozaveščenost je verjetno tudi posledica desetletij diskriminacije in nenehnega pritiska asimilacije na Koroškem in Gradiščanskem, kar je znatno omejilo javno vidnost in identifikacijo z jeziki narodnih skupnosti.« Po drugi strani večina otrok živi v večjezičnem okolju: 40 % povprašanih se popolnoma strinja z izjavo, da je njihovo okolje večjezično, dodatnih 31 odstotkov pa pove, da se večinoma strinja z izjavo, da je njihovo okolje večjezično. Sedem od desetih anketiranih mladih meni, da »drugi jeziki bogatijo mene in moje okolje«. Kar polovica mladih (50 %) meni, da bi morali biti avtohtoni manjšinski jeziki/narodne skupnosti v Avstriji bolj prisotni.