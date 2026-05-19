Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Študija: več kot tretjina prvič slišala za avstrijske manjšine

19.5.2026 Celovec Klagenfurt Sebastjan Trampusch
Pred nedavnim je izšla študija o mladih »Lebenswelten 2025«. Na Koroškem, Gradiščanskem in na Dunaju so bili mladostniki dodatno anketirani o temah večjezičnosti, avtohtonih manjšinah/narodnih skupnostih, družbeni raznolikosti in diskriminaciji.
Študijo so izdale avstrijske pedagoške visoke šole: Znanstvenica Jasmin Mersits-Linzer iz Gradiščanske in znanstvenik Daniel Wutti iz Koroške


V sklopu študije je bil opravljen reprezentativni vzorec med več kot 15.000 mladimi po vsej Avstriji. Študija prikazuje celovito sliko 14- do 18-letnikov v Avstriji, njihovega položaja doma, v šoli in v krogu prijateljev, njihovih stališč, vrednot in izzivov. Na Koroškem, Gradiščanskem (Burgenland/Gradišće/Őrvidék) in na Dunaju so bili mladostniki dodatno anketirani o temah večjezičnosti, avtohtonih manjšinah/narodnih skupnostih, družbeni raznolikosti in diskriminaciji (n=5.064).

Kar 36 odstotkov jih pove, da so v študiji prvič slišali za avstrijske avtohtone narodne skupnosti. Približno četrtina anketirancev – 26 % – se ne strinja z izjavo »Menim, da narodne skupnosti pripadajo Avstriji«. Nizek odstotek avtorji študije v tiskovni izjavi ocenjujejo takole: »Ta nizka ozaveščenost je verjetno tudi posledica desetletij diskriminacije in nenehnega pritiska asimilacije na Koroškem in Gradiščanskem, kar je znatno omejilo javno vidnost in identifikacijo z jeziki narodnih skupnosti.« Po drugi strani večina otrok živi v večjezičnem okolju: 40 % povprašanih se popolnoma strinja z izjavo, da je njihovo okolje večjezično, dodatnih 31 odstotkov pa pove, da se večinoma strinja z izjavo, da je njihovo okolje večjezično. Sedem od desetih anketiranih mladih meni, da »drugi jeziki bogatijo mene in moje okolje«. Kar polovica mladih (50 %) meni, da bi morali biti avtohtoni manjšinski jeziki/narodne skupnosti v Avstriji bolj prisotni.

Kar 36 odstotkov mladih pove, da so v študiji prvič slišali za avstrijske avtohtone narodne skupnosti.Kar 36 odstotkov mladih pove, da so v študiji prvič slišali za avstrijske avtohtone narodne skupnosti.
Študijo so izdale pedagoške visoke šole v Avstriji.Študijo so izdale pedagoške visoke šole v Avstriji.

Študijo so izdale pedagoške visoke šole v Avstriji. Na Koroškem je sodeloval znanstvenik Daniel Wutti: »Zaprepadeni smo, kako malo mladi sploh vedo o manjšinah. Če bi se Avstrija bolj samoumevno brigala za večjezičnost in svoje manjšine, bi tudi veliko izzivov danes videli pod drugim vidikom. Manj negativno in manj s strahom, saj smo že vedno imeli opravka z večjezičnostjo.« Šole in celotna družba so pozvane, da avtohtone manjšine in njihove jezike ter zgodovinsko uveljavljeno večjezičnost in raznolikost Avstrije bolj vidno in samoumevno vključijo v vsakdanje izobraževanje in javni diskurz, pravijo avtorji študije. Celotna študija (390 strani) je brezplačno (pritisnite na Ebook/pdf) na voljo na spletu: novice.at/lebenswelten.

Iz rubrike Mladina preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt