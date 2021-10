S prvim oktobrom se zopet odpirajo glavni in stranski vhodi univerz v Avstriji. Po dosedanjih informacijah bodo predavanja potekala v živo, deloma pa tudi preko spleta. Da bi olajšali prve korake brucom in bruckam, smo pripravili majhen študentski slovarček, ki pojasnjuje nekaj izrazov, na katere bodo osebe v prvem semestru pogosto naletele. Pogovorili pa smo se še s predsednico in predsednikoma študentskih klubov na Dunaju, v Gradcu in Celovcu ter jih vprašali, kako so doživeli svoje prve dni na univerzi, kaj osebam v prvem semestru nudijo klubi in kaj bi jim osebno svetovali.

Roman Petek, predsednik KSŠŠK

Kako si doživel svoje prve dni na univerzi?

Roman Petek: Prve dni sem na univerzi tekal naokoli, ne da bi vedel, kam naj točno grem. Spraševal sem, kako se lahko znajdem. Skušal sem priti v stik s tistimi, ki so vpisani v moj študij oziroma so v mojem letniku. Prvi teden je bil zelo naporen, ker se moraš znajti. V Celovcu imaš orientacijske dneve, ko ti predstavniki študijskih smeri pomagajo pri prvih korakih. S temi se pogovarjaš in vprašaš, karkoli te zanima. Seveda pa sem takoj začel hoditi tudi v klub.

Zakaj naj bi osebe iz prvega semestra prišle v klub?

Da se družijo, da tudi kaj zvedo o študiju samem ter še o drugih stvareh. Da na začetku nisi sam in spoznaš nove ljudi. Prav tako se klub veseli novih članic in članov, s katerimi se da skupaj organizirati razne prireditve. Klubski prostori in klubsko okolje naj bi bili kulturni ter jezikovni most, ki povezuje ljudi z vseh koncev sveta. Za osebe v prvem semestru bomo pripravili tradicionalno brucovanje. Točen termin bomo naznanili še po facebooku in instagramu.

Kaj bi svetoval osebam v prvem semestru?

Študentom in študentkam v prvem semestru svetujem, da vztrajajo, tudi če je na začetku naporno oziroma če si malo prestrašen, ker to ni več šola. Še zmeraj lahko zamenjaš študijsko smer ali začneš s čim drugim. Novo okolje naj te ne prestraši.

In ne skrbi, če še nimaš prijateljev, čeprav je čisto na začetku malo teže koga spoznati. Ampak ravno zaradi tega je tukaj klub – za druženje. In vsak in vsaka je dobrodošel oz. dobrodošla.

Simon Urban, predsednik KSŠŠD

Kako si doživel svoje prve dni na univerzi?

Simon Urban: Pri meni je vse skupaj bilo še malo kaotično, vsaj tako sem to občutil. Ključ za novo stanovanje smo dobili šele v petek in univerza se je začela že v ponedeljek, tako da smo prve dni na Dunaju s prijatelji spali vsi skupaj na kavču, čez dan pa sem se skušal znajti na univerzi. Od vsega začetka pa sem hodil v klub in se skušal tam vključiti. Na ta način imaš takoj tedenske stalnice in takoj spoznaš nove ljudi.

Zakaj naj bi osebe iz prvega semestra prišle v klub?

To je pač prednost, ki jo imaš kot koroška Slovenka in koroški Slovenec. Če prideš na Dunaj, so tu že strukture, ki ti pomagajo in nisi sam. Klub ti predvsem na začetku lahko pomaga pri organizaciji. Mi poskušamo stopiti takoj v stik z bruci in bruckami. Ponujamo tudi »Bruc infovečer«, ki bo 8. oktobra. Potem imamo še brucovanje, ki bo letos 15. oktobra. Našo knjižnico lahko uporabljajo, zboru se lahko pridružijo, lahko pridejo na klubske seje in večere in tako laže startajo v študentsko življenje v novem mestu.

Kaj bi svetoval osebam v prvem semestru?

Važno je, da ne smejo biti prestrašeni zaradi univerze, predvsem tisti, ki je prvi v družini, ki gre na Dunaj ali ki sploh študira. Ljudje si lahko s študijem pustijo tudi čas, ker ni potrebno, da takoj veš, kaj hočeš. Tudi če po prvem semestru opaziš, da bi vendarle rad nekaj drugega študiral, ni nič hudega. Zdaj, ko bo študij potekal morda malo drugače, pa je vseeno važno, da spoznaš nove ljudi. Izolirati se v prvem semestru na vsak način ni dobro. Ravno zaradi tega poudarjam, da naj pridejo vsi čimprej v klub, da se spoznamo.

Jera Jagodic, predsednica KSŠŠG

Kako si doživela svoje prve dni na univerzi?

Jera Jagodic: Prestop na univerzo ni bil lahek. Na srednji šoli ni bilo toliko učenja kot na univerzi. Vse skupaj je bilo že malce bolj težko. Toda če imaš pravo motivacijo in prave ljudi okoli sebe, potem je vse veliko laže. Meni je tedaj klub zelo veliko pomagal, saj na spoznavnem večeru, brucovanju in klubskih večerih dobiš veliko informacij, ki niso nikjer zapisane, in zveš, na koga se lahko obrneš.

Zakaj naj bi osebe iz prvega semestra prišle v klub?

Klubski prostori še niso odprti. Oktobra zaradi pregradnje še ne bomo odprli klubskih vrat. Vsak čas pa nas lahko osebe kontaktirajo preko facebooka, instagrama ali e-maila. Spoznavni večer in brucovanje bomo imeli pač malce kasneje. Na vsak način bomo preko naših kanalov ves čas dosegljivi za vsa vprašanja. To pa itak že veliko oseb ve, saj so to možnost nekateri že koristili.

Kaj bi svetovala osebam v prvem semestru?

Da naj ne obupajo! Tudi če bodo predavanja preko spleta. Tudi če na začetku ne bo lahko. Osebe v prvem semestru naj ne obupajo, ker je treba le malo časa, da se navadijo na vsakdan na univerzi.

Priporočala bi vsem, da se udeležijo v prvih tednih stvari, ki jih ponujajo za bruce, kot so to na primer »Welcome days«, ker so brezplačni in ker dobiš veliko informacij.