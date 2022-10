V letu 2022 je Klub slovenskih študentk* in študentov* na Koroškem svoje redno delovanje vrnil iz digitalnega sveta v klubske prostore.

Klubsko delovanje se je v letošnjem letu začelo z občnim zborom, kjer so izvolili nov odbor. Edina funkcija, ki je na novo zasedena, je funkcija podpredsednice. Namesto Lare Hobel je od marca naprej Timna Katz nova odbornica KSŠŠK. Ekipa je skupaj organizirala razne prireditve, od glasbeno literarnega večera z Ano Lauro Dominguez in Leno Kolter pa do Semester-Endinga s skupino Pu$ta Połja, obiskovalke* in obiskovalci* kluba so lahko uživali raznovrsten program. Priljubljeno je bilo predvsem branje z naslovom »V bar pridejo Koroška Slovenka, Dunajski Rom in Gradiščanski Hrvat …«. Manjšinski fiasko so »odigrali« Ana Grilc, Konstantin Milena Vlasich in Samuel Mago. Glasbeno jih je spremljal Nikolaj Efendi. Premiero je v poletnem semestru doživel tudi Đemsešn (Jam-Session), pri katerem so glasbeniki*ce iz GMPU in drugih ozadij skupno muzicirali. Omembe vredno je prav tako predvajanje filma La Burkača, ki ga je producirala igralska skupina KSŠŠK v režiji Lare Vouk. Filmski projekt je nastal v času zapiranj med 2020 in 2022 in je bil posnet in narejen preko spleta. Poleg igralske skupine je bil aktiven tudi klubski zbor, ki je tedensko vadil za nastope, npr. v Pliberku, kjer je zapel ob prireditvi »Kot v pravljici«, in pri Peršmanu, kjer je sooblikoval spominsko proslavo ob 40. obletnici muzeja pri Peršmanu.

Poletni oddih je KSŠŠK izkoristil za to, da bi lahko sestavil nov program za zimski semester 2022. Za prihodnje tedne in mesece klubaši*nje pričakujejo možnost ponovne izvedbe večjih stalnic, ki so v preteklih dveh letih morale pavzirati, ter raznih drugih prireditev in klubskih večerov. Tako se je letošnje študijsko leto v klubu začelo 8. oktobra, po t. i. Mladinskem Aktivističnem Dnevu, ko je za Semester Opening zaigrala skupina Jingle Society. Naslednje načrtovane prireditve in srečanja so: vsak torek od 11. oktobra dalje – vaje za klubski zbor; ponedeljek, 17. oktober – Parlament pri tebi, Meet & Greet z Olgo Voglauer; vsak ponedeljek od 24. oktobra dalje – Klubska Joga s Saro Lešnik.

Roman Petek