Prepričljiv nastop šolske ekipe HAK-TAK na deželnem prvenstvu

Prvo tekmo proti ekipi HTL Villach so dobili nogometaši HAK-TAK s 5:1 (strelci: Erik Kozelj (2), Ognjen Gigović (2), Erik Kovač), drugi dvoboj proti ekipi HAK 1 Klagenfurt pa z 2:1 (zadetka Jakob Geister in Luka Djukić) in se tako kvalificirali za finale.

3. maja 2022 se je odvijal finale šolskega deželnega prvenstva, fantje so suvereno zmagali prvi dve tekmi z 2:1 proti HTL Wolfsberg (strelca: Luka Djukić in Erik Kozelj), proti HTL Mössingerstraße pa kar s 6:0 (strelci: Luka Homan (2), Jure Juršič (2) in Ognjen Gigović (2)).

Nato je sledila še zadnja tekma, igrali so zelo dobro in si priigrali veliko priložnosti, ampak po nepravično dosojenem rdečem kartonu so na žalost v zadnjih minutah tekme prejeli gol, tako da se letos veseli deželnega naslova Borg Spittal. Na HAK-TAK čestitajo igralcem, trenerjema in vsej podporni ekipi za osvojeno odlično 2. mesto.