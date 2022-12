Aljaž Pestotnik: Podmornica ni samo izdelek in rezultat motivirane mladine, ki se aktivno bori za slovenščino na Koroškem ter se ukvarja z njo. Je tudi eksperiment spolno občutljive rabe jezika (SORJ – t. i. gendranje). Ta se pojavi tam, kjer so avtorji_ce to želeli_e. Ker to vpliva na enotnost jezika, sem prosil vsaj za enotno obliko SOJ, in sicer, naj se to dela s podčrtajem (_). Ta način zapisa SOJ uporabljajo organizacije v Sloveniji, ki se borijo za enakopravnost spolov in to je prevzeto od njih.