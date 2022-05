Šolska skupnost na Slovenski gimnaziji in SPD Borovlje sta včeraj vabila na šolsko akademijo v boroveljsko mestno hišo. Spored so oblikovali dijaki in dijakinje Slovenske gimnazije, člani komornega zbora Borovlje ter zbor dvojezičnega otroškega vrtca Jaz in ti/Du und ich. Posebno priljubljen je bil kviz o Slovenski gimnaziji, ki je pobratena z boroveljskim društvom. Predstavljen pa je bil tudi projekt BiliSmoBomo ob 65-letnici ustanovitve šole.