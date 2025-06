Šolska akademija slovenske gimnazije v znamenju obletnice: Gimnazija 50 let pod lastno streho

Po prvem delu akademije v avli šole so obiskovalce razdelili na pet skupin, ki so se podale na »potovanje« skozi Slovensko gimnazijo. Na sporedu je bila lutkovna predstava dijakov Kugyjevih razredov. V telovadnici so predstavili košarko, odbojko, nogomet in druge športne panoge na šoli. Z Romanom Verdelom so obiskovalci naštudirali refren nove šolske himne. Ogledali so si še videoposnetek z intervjuji oseb, ki so pripovedovale osebne zgodbe v povezavi s šolo. Na sporedu »popotovanja« skozi šolo pa je bil tudi gledališki prizor Ecce homo s predstavitvijo umetniških del Valentina Omana, ki že petdeset let krasijo Slovensko gimnazijo.