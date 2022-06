Šolska skupnost na Slovenski gimnaziji in SPD Borovlje sta v četrtek, 19. maja, vabila na šolsko akademijo v boroveljsko mestno hišo. Spored so oblikovali dijaki in dijakinje Slovenske gimnazije, člani komornega zbora Borovlje ter zbor dvojezičnega otroškega vrtca Jaz in ti/Du und ich. Posebno navdušil je kviz o Slovenski gimnaziji, ki je pobratena z boroveljskim društvom. Predstavljen pa je bil tudi projekt BiliSmoBomo ob 65-letnici ustanovitve šole.

Navzoče starše, nekdanje učitelje, politiko in druge goste je v boroveljski mestni hiši v 65. letu delovanja Slovenske gimnazije pozdravila ravnateljica Zalka Kuchling. Ugotovila je, da bo letos šolo zapustila 60. maturitetna generacija – 59 absolventk in absolventov. Stara in lepa tradicija je, je povedala Kuchling, da se Slovenska gimnazija vsako leto povezuje s kulturnim društvom na podeželju. Zaradi pandemije pa je pobratenje s Slovenskim prosvetnim društvom Borovlje trajalo nekoliko dlje, akademija pa je v zadnjih dveh letih odpadla. Povedala je, da je prireditev hkrati slavnostni zaključek pobratenja, zato so na akademiji predstavili tudi slovenske oz. dvo- in večjezične strukture Borovelj.

Kot prvi se je predstavil zbor dvojezičnega otroškega vrtca »Jaz in ti/Du und ich«, ki je zapel ob začetku šolske akademije. Vrtec letos obhaja 25-letnico delovanja. Oktobra 1997 se je vpisalo prvih 17 otrok, danes ustanovo obiskuje 150 mladih.

Umetniški projekt BiliSmoBomo

Projekt BiliSmoBomo ohranja spomin na vse predhodne generacije Slovenske gimnazije, tako so absolventke minulega leta predstavile projekt. Povedale so, da je od prve mature leta 1963 pa do 59. mature 2020/2021 šolo zapustilo 2296 maturantk in maturantov. Cilj projekta je prikaz vseh absolventk in absolventov v digitalni obliki. Ideja se je rodila med poukom projektnega menedžmenta pri profesorju Janku Smrečniku, ki je postal tudi mentor projekta.

Umetniški projekt BiliSmoBomo

Dijaki so zbrali vse razredne slike prejšnih generacij maturantk in maturantov, dopisali imena dijakov in dijakinj ter imena tedanjih razrednikov. Z umetniško mentorico Tanjo Prušnik so nagovorili 20 umetnikov in umetnic, ki so prispevali umetnine, ki so jih natisnili na steklu. Te umetnine bodo razobešene po vsej šoli. Zraven bo zapisan letnik z qr-kodo, ki bo zainteresirane popeljal do spletne strani z rarednimi slikami in imeni.

Uprizorili so šolski vsakdan

Komorni zbor, film in kviz

Nastopil je še komorni zbor Borovlje, ki letos prav tako obhaja 25-letnico obstoja. Vodi ga predsednik SPD Borovlje Roman Verdel, ki je mdr. povedal, da so v Borovljah ponosni, da lahko od prvega leta naprej dajejo otrokom možnost, naučiti se slovenščine v skupini malčkov in v vrtcu »Jaz in ti/Du und ich«. Predstavlili so še izmenjavo Erasmus+. Dijaki so na odru uprizorili tudi šolski vsakdan izpred desetletij in danes, šolski zbor pa je zapel. Prikazan je bil tudi film o izginjanju slovenskega jezika na Koroškem.Prireditev so povezovali letošnji maturantje Slovenske gimnazije.

Zbor »Jaz in ti/Du und ich«

Posebno navdušil pa je bil ob koncu prireditve tudi kviz o Slovenski gimnaziji, pri katerem so s pametnim telefonom lahko sodelovali vsi navzoči. Tam smo mdr. izvedeli, da hišnik Marjan Inzko oskrbuje 424 miz ali pa, da je presta najbolj priljubljena jed v šolski kantini.

Več slik lahko najdete tukaj: Povezava