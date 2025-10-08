Smrklja: spletna oddaja išče sodelujoče

Pri mladini je že velika pripravljenost za sodelovanje v projektu. Iščejo pa še odrasle, ki bi bili mentorji za mladince ter profesionalcem pomagali pri luči, tonu in za kamero. Tudi mladina se lahko še javi k sodelovanju: kot soustvarjalci oddaj, npr. kot moderatorji. Iščejo pa tudi mlade in starejše goste oddaj za kvize, igre, npr. pri igranju videoigre Mario Kart ali pa pri pevskih elementih. Mladi in odrasli, ki bi hoteli sodelovati, se naj javijo pri Nataliji Hartmann (+43 664 45 45 024, [email protected]). Udeležba ni potrebna ob vsaki oddaji.