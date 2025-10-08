Smrklja: spletna oddaja išče sodelujoče

Gre za tedensko spletno oddajo v živo, kjer mladi med 10. in 18. letom soustvarjajo vsebine: vodijo oddajo, pripravljajo prispevke, snemajo skeče, sodelujejo v kvizih in pogovorih. Projekt naj spodbuja mlade, da ustvarjalno uporabljajo slovenski jezik v sodobnih medijih. Projekt je pionirski eksperiment v evropskem prostoru, saj združuje mladinsko ustvarjalnost, digitalne medije in slovenski jezik v sodobni, zabavni in interaktivni obliki.
Od 16. novembra do 21. decembra 2025 bo nastalo šest oddaj. Te bodo na spletni strani iskrica.tv v živo na ogled vsako nedeljo od 18.00 do 19.00. Dva dni kasneje bo ob torkih na iskrica.tv objavljena montirana in počiščena verzija posnetka.
Pri mladini je že velika pripravljenost za sodelovanje v projektu. Iščejo pa še odrasle, ki bi bili mentorji za mladince ter profesionalcem pomagali pri luči, tonu in za kamero. Tudi mladina se lahko še javi k sodelovanju: kot soustvarjalci oddaj, npr. kot moderatorji. Iščejo pa tudi mlade in starejše goste oddaj za kvize, igre, npr. pri igranju videoigre Mario Kart ali pa pri pevskih elementih. Mladi in odrasli, ki bi hoteli sodelovati, se naj javijo pri Nataliji Hartmann (+43 664 45 45 024, [email protected]). Udeležba ni potrebna ob vsaki oddaji.
Oddaja združuje zabavo, izobraževanje in interaktivnost. Vsaka epizoda se osredotoča na eno od osrednjih tem, kot so šola, družbena omrežja, moda, glasba ali identiteta. V oddaji sodelujejo mladi voditelji, ki vodijo dinamičen potek dogodkov. Udeleženci pripravljajo kratke prispevke, s katerimi predstavljajo svoja razmišljanja in izkušnje. Poseben poudarek je namenjen predstavitvam mladih talentov z različnih področij. V vsaki epizodi poteka tudi pogovor med generacijami, kjer se prepletajo različna mnenja in izkušnje. Oddaja vključuje interaktivne elemente, kot so video-vključitve, kvizi in igre. V oddajo bodo vključeni tudi strokovnjaki (psihologi, športniki, mentorji), ki bodo sodelovali v razpravah z mladimi.
Nosilca projekta sta Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza. Projekt nastaja v okviru pobude Slovenščino DO/ŽIVETI. Iniciator in vodja projekta je Miha Dolinšek, vodja produkcije pa Natalija Hartmann. Projekt nastaja v sodelovanju s Slovensko gimnazijo in Dvojezično Zvezno trgovsko akademijo.
Po večletnih prizadevanjih je projekt končno dobil finančno podporo BKA kot pilotna izvedba mladinske oddaje v živo. »Mladina med 10. in 18. letom nima ničesar primerljivega – ta projekt jim daje priložnost, da vidijo, kako televizijska produkcija deluje in se naučijo ustvarjati slovenske vsebine na sodoben način,« poudarja Dolinšek. Projekt želi slovenščino postaviti v vsakdanji, zabavni kontekst. »Najpomembneje je, da slovenščino spravimo v normalni, sodobni kontekst – v prihodnost, ne samo preteklost,« pravi Dolinšek.
Projekt-X: Smrklja bodo snemali v posebej za oddajo postavljenem studiu v Celovcu.
