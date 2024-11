Letošnji festival Slovenski dnevi v graškem klubu slovenskih študentov v ulici Mondscheingasse je bil v znamenju praznovanja 50. obletnice delovanja kluba.

Tridnevni festival v klubskih prostorih blizu trga Jakomini so začeli v četrtek, 17. oktobra, z uprizoritvijo gledališke predstave »Sem in hin und tja pa her« v produkciji Pavlove hiše. Igra je farsa v enem dejanju po motivih Ödöna von Horvátha, v njej se prepletata slovenščina in nemščina. Simon Ošlak-Gerasimov je predstavil knjigo »Slovenski Gradec«, v kateri je tudi poglavje o graškem klubu. »To je bilo za nas, klubaše precej zanimivo,« je povedal podpredsednik kluba, 25-letni Tobias Mistelbauer, študent glasbe, italijanščine in informatike ter zborovodstva. Festival se je nadaljeval v petek, nastopali so zbor dunajskega študentskega kluba, skupina Oktakord in študentski zbor graškega kluba, v katerem trenutno prepeva okoli deset pevk in pevcev, vodi ga pa Tobias Mistelbauer. Večer se je zaključil z nastopom benda Younak iz Globasnice, nekaj pesmi so zaigrali še člani benda Ladja. Predstavili so tudi klubski časopis »Informator« s prispevki prejšnjih klubašev. V soboto je prvič na oder stopil klubski bend oz. »Klubska banda«, ki ga sestavljajo podpredsednica kluba Amina Blekić, predsednik Kerim Hodžić, Lukas Spitzer in Luka Lampichler. Večer so zaključili s koncertom makedonskega benda Funk Shui. V sklopu festivala se je v klubu začel tudi plesni tečaj, ki ga vodi Mario Fratschko iz Večne vasi, trenutno živi v Gradcu. »Zelo veseli smo, da je letošnje Slovenske dneve obiskalo kar precej ljudi,« je povedal Mistelbauer. Dodaja, da so letos na brucovanju lahko zopet pozdravili več brucev (začetnikov) in dobro kaže, da se bodo vključili v klub. »Klubsko delovanje trenutno funkcionira, ob torkih imamo vaje, ob četrtkih pa klubski večer. Jasno pa je, da ni kluba, če ni koga, da dela,« pravi Mistelbauer.

Finance so izziv

Fiksne stroške lahko pokrijejo predvsem s podporami Republike Slovenije. S temi podporami pa v celoti ne morejo pokriti niti stroškov za najemnino za prostore, ki znaša približno 12.000 evrov na leto. »Ostale stroške pokrivamo s pomočjo drugih sponzorjev, drugih podpornikov in s prireditvami,« pove Mistelbauer. Študentje so tudi zelo veseli podpor, ki jih lahko vplačate na bančni račun AT89 2081 5000 4349 5274.

Božičnica s Tončem Feinigom

13. decembra vabijo v klub na božičnico in praznovanje 50. obletnice dneva, ko so klubaši s prvim klubskim predsednikom Jankom Kulmeschem klub prijavili kot društvo. Poleg Tonča Feiniga bosta večer oblikovala klubski zbor in »Klubska banda«.