Slovenski dnevi 2024: Celovške študenke in študenti vabijo s pestrim programom

V petek, 29. novembra, se program začne s stripovsko delavnico s striparko Elso Logar, delavnica bo trajala do 16. ure, organizatorji računajo tudi na udeležbo dijakinj in dijakov srednjih šol. Ob 20. uri sledi koncert vokalne glasbe z zasedbo DUšA, ki jo sestavljajo tri odlične pevke iz Slovenije, to so Anja Hrastovšek, Maša But in Zvezdana Novaković. Ob 21.30 bo v klubu nastopila odštekana in zabavna mlada skupina iz Slovenj Gradca »Nage Babe«. To smo na Koroškem prvič doživeli septembra na dogodku v Železni Kapli, kjer se je nad slovenj­graško skupino navdušila tudi klubašica Nina Smrtnik.