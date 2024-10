Kakšno je delo novinarja? To so dijakinje in dijaki tretjega razreda iz Slovenske gimnazije v Celovcu 26. 9. 2024 lahko preizkusili na lastni koži, ko so v sklopu šestega projekta »Teden koroških Slovenk in Slovencev« obiskali uredništvo Novic.

Fantje iz Sel in Pliberka so sami pripravili intervju, ki si ga lahko ogledate na profilu Novic na Instagramu (@novice.at).

»Ideja za ta projektni teden je pred sedmimi leti vzklila v mojem srcu z namenom, da bi vse učenke in učenci prejeli znanje za življenje tudi izven šolskih klopi, se bolje spoznali med seboj ter hkrati bolje spoznali sami sebe, kdo so, katere vrednote se jim zdijo pomembne, kaj si želijo …« pravi vodja projekta, profesorica Monika Novak Sabotnik. Letos so gimnazijci tako med drugim obiskali radio Agora, Mohorjevo založbo, Prosvetno društvo Lipa v Velikovcu, s katerim so bili minulo šolsko leto pobrateni, in tudi uredništvo Novic. Med vodenimi delavnicami so drug drugega intervjuvali na temo »Moja prihodnost«.

Vasilisa Lukinova (11), Celovec:

»Postati hočem slaščičarka, ker rada pečem sladice in torte. Najraje pripravim tiramisu ali pečem torto praga, napoleon in medovilc (to je ruska sladica z medom in kremo). Vse to sem se naučila od babice, saj se tudi ona ukvarja s peko.«

Z Vasiliso Lukinovo se je pogovarjala Alenka Nagy.

Pietro Marko (12), Horce pri Šentvidu v Podjuni:

»Ko bom dosti star, bom prevzel kmetijo svojega očeta, ker želim nadaljevati družinsko kmetovanje. Kmetijo bom vodil kot moj oče. Posebnost naše kmetije je, da imamo veliko krav dojilj.«

S Pietrom Markom se je pogovarjal Jaka Hribar.

Alenka Nagy (13), Pliberk:

»V prihodnosti hočem postati pedagoginja, ker želim pomagati ljudem, ki potrebujejo pomoč. Za to službo me je navdušila mama, ker opravlja podobno delo. Odločila sem se za podobno službo, da prisluhnem problemom drugih in jim pomagam. Zelo rada bi delala z otroki, sploh z zelo majhnimi. Ampak tudi delo z odraslimi, ki imajo družinske probleme, bi me veselilo.«

Z Alenko Nagy se je pogovarjala Vasilisa Lukinova.

Matej Einspieler (12), Bilčovs:

»Moja cela družina je igrala (ali še igra) košarko v ekipi KOŠ Celovec in tudi jaz sem rad začel. Moje najljubše košarkaško doživetje je bila skupna zmaga z ekipo, pa tudi lepi koši, ki sem jih zadel zaradi ekipnega sodelovanja. Ko smo bili z ekipo U12 zlati na Koroškem, sem se počutil zelo dobro. Veselil sem se finalne zmage, ker sem vedel, da bomo premagali vse ekipe. KOŠ, KOŠ, KOŠ!!!«

Z Matejem Einspielerjem se je pogovarjal Maj Pan.

Maj Pan (12), Celovec:

»Začelo se je, ko me je mama poslala na trening h KOŠ Celovec U10. Sčasoma sem dobil motivacijo za košarko. U14 se mi zelo dopade. KOŠ Celovec sem si izbral, ker nimam rad Piratov in ker je KOŠ Celovec zame najboljša ekipa na Koroškem. Pa tudi prijatelje imam tam. Ko smo premagali Italijo, sem se s celo ekipo veselil zmage. Videli smo, da smo dovolj dobri, da premagamo Italijo, ne samo Koroško.«

Z Majem Panom se je pogovarjal Matej Einspieler.