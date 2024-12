Sklepna prireditev projekta MAJ – Ljubljana: Obisk pri predsednici v predsedniški palači

Po kosilu so dijaki in dijakinje obiskali predsedniško palačo, kjer jih je sprejela predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Predsednica je poudarila pomen mladih pri oblikovanju prihodnosti regije ter izrazila pomembnost projekta MAJ. Več o pogovoru s predsednico najdete na Instagramu @mrezaalpejadran. V teku srečanja je predsednica odgovarjala na vprašanja dijakov, pri čemer so mladi pokazali veliko zanimanja za njeno delo ter razpravljali o aktualnih izzivih, kot so podnebne spremembe, digitalizacija in pomen umetne inteligence.