Minuli konec tedna je v Lienzu na Tirolskem potekalo zvezno avstrijsko tekmovanje mladinskih gasilskih skupin. Med sodelujočimi skupinami iz Avstrije je bila tudi mladinska gasilska skupina iz Žvabeka, ki je postala šesta med 57 sodelujočimi.

Več o tekmovanju in pripravah so nam povedale članice ekipe Mia Lutnik (15), Rosanna Jamer (15) in Magdalena Srebotnik (14). Srečali smo jih na športnem igrišču v Žvabeku, kjer imajo gasilci postavljeno svojo tekmovalno progo.

Naša tekmovalna skupina ima deset članov, pet deklet in pet fantov. Kvalificirali smo se na deželnem tekmovanju v juniju, pravi Rosanna Jamer. Mladinske gasilske skupine iz Žvabeka so že dvanajstkrat zmagale na deželnem tekmovanju, mladinska skupina obstaja od leta 2003, gasilci pa v Žvabeku delujejo od leta 1924. Mia in Rosanna sodelujeta pri mladinski gasilski skupini že pet let, Magdalena se je skupini pridružila 2019. Vsega skupaj je v Žvabeku 15 mladih gasilcev, ki so stari od 10 do 16 let. Nekaj mladincev je tudi s Suhe, s Potoč ali pa iz Doba. Preden mladi gasilci tekmujejo v skupini, pa ponavadi tekmujejo v posamičnem tekmovanju.

Intenzivne priprave

Zadnji mesec se je skupina intenzivno pripravljala na zvezno tekmovanje in je večkrat tedensko trenirala. Tekmovanje poteka na čas. Sestavljata ga štafetni tek z ovirami ter vaja z ovirami, kjer mladinci mdr. polagajo cev, tečejo skozi tunel, z vedrovko »gasijo« cilj, vežejo vozle ali razvrščajo gasilsko opremo. Brez napake je tekmovalna ekipa iz Žvabeka opravila vajo z ovirami v času 45,61 sekunde. Za štafetni tek je ekipa potrebovala 69,22 sekunde. V skupnem seštevku je to pomenilo šesto mesto na zveznem tekmovanju v Lienzu. Pred žvabeškim gasilskim podmladkom pa so bile same ekipe iz Gornje Avstrije. »Mi smo mi« je bilo geslo, ki so ga člani mladinske ekipe glasno vpili v Lienzu. Najmanj desetkrat pa smo v Lienzu zaigrali pesem Ti, moja rožica ansambla Modrijani, pravi Rosana Jamer.

Simon Micheu

Imamo še potenciala, pravi Rosana. Dodaja, da je ekipa v treningu opravila vajo z ovirami v 41 sekundah. V Žvabeku imajo zelo dobre pogoje, saj imajo vso podporo odraslih gasilcev, od komandanta Michaela Lamprechta in seveda do staršev, pravijo mlade gasilke.

V skupini nam uspe, kar bi nam kot posameznikom ne uspelo, pravi Jamerjeva. Smo izvrstna skupnost in vse moje prijateljice sodelujejo. Mia Lutnik: »V Žvabeku sodelujejo skoraj vsi mladinci pri mladinski gasilski skupini, lepo je, ko redno zmagujemo. Vsi so motivirani in imajo iste cilje.« Magdalena Srebotnik pa pravi, da je cela družina pri gasilcih in da je samoumevno, da se je tudi ona odločila za to pot. Da bi kdaj postale poklicne gasilke, pa si vse tri ne morejo predstavljati. S šestnajstimi leti lahko mladi gasilci postanejo del odraslih gasilcev. Vse tri so prepričane, da se bodo pridružile odraslim.

Glavni trener ekipe je Simon Micheu, ki je leta 2003 in z rosnimi desetimi leti sam začel pri žvabeškem gasilskem podmladku, zadnjih deset let pa je trener ekipe. Rekordna je serija zmag na deželnem tekmovanju, kjer je skupina devetkrat neprekinjeno zmagala -od leta 2013 do 2023. Zaradi pandemije v letih 2021 in 2022 ni bilo deželnega tekmovanja. Zmagali pa bi tudi tedaj, so vse tri mlade gasilke prepričane. Kot naslednji cilj navaja Micheu mesto na stopničkah pri državnem tekmovanju, ki bo leta 2027 spet na Koroškem. Micheu pravi, da je šesto mesto ekipe iz Žvabeka najboljša uvrstitev, ki je kdaj uspela mladinski ekipi iz Koroške. Prekoračili smo tudi mejo 1.060 točk pravi Micheu in poudarja, da je recept za uspeh v Žvabeku v skupnosti. Večina mladincev se kasneje pridruži odraslim. Mladinske gasilske skupine so v trendu, pravi, saj iz leta v leto sodeluje več ekip na deželnem tekmovanju.