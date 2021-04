Dijaki šentpetrske Višje šole za gospodarske poklice organizirajo tradicionalno prireditev za zbiranje finančnih sredstev, s katerimi bodo podprli turistično šolo v Aprilzih v Bolgariji. Zato bo v četrtek, 22. 4. 2021, na Višji šoli za gospodarske poklice potekala že 45. TOMBOLA.

Začetki tombole

Ideja misijonske tombole se je pred 45. leti porodila s. Luciji Klemenjak. S. Serafina Roblek je dolga leta skrbela, da tombola ni zamrla. V prvih letih je dogodek privabljal predvsem domačine iz okolice fare Šent­jakob v Rožu in iz njene okolice. Tombolo so organizirale sestre in dekleta v internatu, zbirali pa so sredstva za študente teologije, največkrat iz Indije.

V šolskem letu 1998/99 je s. Katja Writzl tombolo predstavila kot šolski projekt pod geslom »Spremeni čas«. Visoka šola je v naslednjih letih oblikovala projekt »Voda za Zambijo«, predstavniki šole pa so leta 2003 obiskali to afriško deželo in navezali partnerske stike s šolo Nazareth Homecraft College v Solweziju.

Tombola se je skozi leta spremenila: na začetku preprosta tombola je postala misijonska tombola, zdaj pa je dobrodelna tombola. Od l. 2014 na prireditvi šentpetrski dijaki s pomočjo sponzorjev in vseh, ki kupujejo srečke, zbirajo denar za bolgarsko partnersko turistično šolo »Ivan Marangosov« in njen internat.

Dobrodelna tombola zadnjih let

Nosilci dobrodelnega projekta so dijaki 3. letnika. S pomočjo slik, videov in poročil dijakov, ki so bili na izmenjavi v Bolgariji, ugotovijo, kako napreduje projekt obnove v internatu in partnerski turistični šoli. Potem določijo geslo tombole, si razdelijo delovne pakete in izdelajo načrte, ki jih korak za korakom realizirajo pod mentorstvom s. Urše Šebat.

Višja šola za gospodarske poklice Št. Peter že več let sodeluje s faro Šentjakob. Pomoč gospe Krassimire Dimove je dijakom obeh partnerskih šol omogočila intenzivne stike prijateljstva, saj so izmenjave dijakov del dobrodelnega projekta in intenzivnega sodelovanja med šolama. Tako je zbiranje sredstev za obnovo bolgarske šole in internata dijakom prineslo bogate medčloveške izmenjave mnenj in izkušenj. Mladi iz Bolgarije so obiskali vrstnike v Avstriji, spoznali njihov način življenja in šolanja, kar je botrovalo novim idejam, motivaciji in vizijam. Medsebojna srečanja so obogatila tudi koroške dijake, saj so spoznali drugačne učne in življenjske pogoje. Zdaj bolj zavestno doživljajo prijateljstva, odpravljajo predsodke in cenijo tisto, kar imajo na razpolago doma.

Tradicija v času pandemije

s. Urša Šebat: Veseli me, da se dijaki odločajo za sodelovanje pri projektu. Nekateri imajo izrazit socialni čut in za projekt pritegnejo svoje sošolce. Čeprav je čas pandemije, so dijaki precej aktivni, saj organizirajo dva koncerta. En koncert je mladinski, tako da lahko pokažejo svoje organizacijske in glasbene spretnosti. Pohvaliti jih je treba tudi za pridobivanje sponzorjev, čeprav je pod trenutnimi pogoji to zelo težko.

Pozitivne izkušnje spodbujajo dijake, da tudi v času pandemije organizirajo prodajo srečk (za 1,50 €) za nadvse atraktivne nagrade, kot npr. weekend paket za dve osebi v Rogner Bad Blumau, petdnevno potovanje v Hamburg z obiskom galakoncerta v »Elbphilhamonie«, ali pa Playstastion 5 v najnovejši verziji. Na kupce srečk čaka še veliko lepih nagrad raznih podjetij, glavna ideja pa je seveda dobrodelna pomoč.

Zaradi pandemije je letošnja prireditev drugačna, sestavlja jo kar pet dogodkov, ki jih bodo prenašali preko šolske facebook-strani:

▶ 8. 4. 2021 ob 19.00: Dobrodelni klasični koncert (facebook.com/hlwstpeter): Bernarda Fink, Gregor Einspieler Springer, Sonja Koschier in Katja Križnar s pianistkami Lucio Haab, Kristino Morelj Gec in s. Klaro Jarc ▶ 15. 4. 2021 ob 19.00: Dobrodelni koncert dijakov 3. letnika (facebook.com/hlwstpeter) s pomočjo vzgojiteljic internata Marte Habe in Katje Križnar ▶ 20. 4. 2021: predžrebanje ▶ 21. 4. 2021 ob 19.00: sveta maša (facebook.com/hlwstpeter) ▶ 22. 4. 2021 ob 16.30: žrebanje glavnih nagrad (facebook.com/hlwstpeter) in od 17.30 do 18.00 live na slovenskem programu radia ORF Povezava

Kako do srečk?

Srečke prodajajo dijakinje in dijaki, pa tudi učiteljice in učitelji Višje šole za gospodarske poklice Št. Peter, lahko jih kupite v šentjakobski fari ali pa po facebooku (facebook.com/hlwstpeter) z osebnim sporočilom: IME, število SREČK in telefonska številka, naročene srečke po € 1,50 vplačaj na IBAN AT223910000035190222, namen 45. tombola, po vplačilu dobiš sliko s kupljenimi srečkami. Tisti, ki želijo preprosto podpreti projekt mladih, lahko podporo nakažejo na zgoraj naveden bančni podatek z namenom 45. tombola.