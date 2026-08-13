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Rebrca: nekoč so bili tu starši, zdaj pa pri hajajo njihovi otroci

13.8.2026 Rebrca Rechberg Novice
Glasba, ples, risanje in oblikovanje lutk so letos bile glavne dejavnosti na »Tednu umetnikov« na Rebrci. Dodatno otroci izboljšajo svoje znanje slovenskega jezika ter najdejo prijatelje za življenje.

Že 47. krat je potekal teden mladih umetnikov. Komenda na Rebrci je bila letos znova za dva tedna prostor srečanja mladih umetnikov. Otroci so prišli iz celotne Avstrije, z Dunaja, iz Gradca in iz Koroške. Sodelovalo je več kot 100 otrok, starih med šest in štirinajst let.  Nekateri so že večkrat sodelovali, nekateri pa prvič. Skoraj vsi obvladajo slovenski jezik. Prvi teden jih je sodelovalo 50, v drugem tednu pa 51. Razdelili so jih v pet skupin, vsekakor imajo vzgojiteljice in vzgojitelji kar precej dela. Od ponedeljka do petka se otroci ukvarjajo z raznimi nalogami in se pripravljajo na skupni cilj, namreč na zaključno predstavo v soboto. 

Ni časa za mobilne telefone

Za otroke se začne dan ob 7.15, sledita jutranja telovadba in zajtrk. Nato so mladi zaposlenipo delavnicah. Letošnja tema je bila »zvok sveta«, v delavnicah pa jim pomagajo umetniki. Ukvarjajo se z glasbo, risanjem, oblikovanjem lutk, gradijo »hotel za živali« in pišejo zgodbo za predstavo. To delo se nadaljuje tudi po kosilu, vse do večerje. »Mobilni telefoni niso zaželeni, prinesejo jih kljub temu. Toda veliko časa za mobilni telefon itak nimajo,« je pripomnila soorganizatorka Sabine Anderwald. Večer zaključijo z večernim programom in obiskom cerkve. »Nekaj posebnega je, da tukaj nič ne potrebujemo. Ko so tu, je drugačen svet. Imamo žogo, igre in pogovor. Tako nastanejo prijateljstva med otroki, ki držijo zelo dolgo. Nekoč so bili tukaj starši, zdaj pa prihajajo otroci,« je povedala Andreja Lepuschitz, ki organizira Teden umetnikov že 40. leto. Tudi otroci so zelo navdušeni. Za vse je celotni teden na Rebrci nekaj zelo posebnega. Benjamin Lanegger   

Milena Lesjak, vzgojitelica( 18)
Goselna vasGösselsdorf

Tu sem prvič kot vzgojiteljica. Kot otrok sem bila tukaj že večkrat. Sem prihajajo vedno novi umetniki in umetnice, ki imajo vedno drugačne načrte. Rada delam z otroki, rada bi postala ljudskošolska učiteljica. Mislim, da je zelo dobro, če se otroci lahko dobro naučijo jezik.

Lea Sadjak(10)
GlobasnicaGlobasnitz

Tukaj sem zdaj že drugič. Najbolj všeč mi je risanje, všeč mi je bil tudi naš gala večer, ki smo ga imeli. Pravzaprav mi je bil všeč kar celoten teden, prav vse, kar smo delali. Mislim, da bom vsekakor spet prišla sem, ali sama ali pa s prijateljico.

Aiden Anodraj(10)
CelovecKlagenfurt

Tukaj in na Rebrci sem že šestič in mi je zelo všeč. Moj najljubši del pride šele v soboto. Zelo se veselim na predstavo v soboto. Naredili smo tudi hotel za živali, tu lahko živi mnogo žuželk, na primer mravlje in čebele.

Sofia Opetnik(9)
PliberkBleiburg

Najbolj všeč  do zdaj so mi bile delavnice za barvanje in delavnica, kjer smo izdelovali lutke. Zelo mi je všeč tukaj, lahko smo kreativni in se lahko zabavamo.

Levin Kontschitsch(9)
PodravljeFöderlach

Jaz sem bil tukaj že štirikrat. Vsako leto mi je zelo všeč tukaj in rad spet pridem. Zelo težko je izbrati, kaj mi je najbolj všeč. Če bi moral izbrati, bi rekel, da risanje.  

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