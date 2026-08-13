Rebrca: nekoč so bili tu starši, zdaj pa pri hajajo njihovi otroci

Za otroke se začne dan ob 7.15, sledita jutranja telovadba in zajtrk. Nato so mladi zaposlenipo delavnicah. Letošnja tema je bila »zvok sveta«, v delavnicah pa jim pomagajo umetniki. Ukvarjajo se z glasbo, risanjem, oblikovanjem lutk, gradijo »hotel za živali« in pišejo zgodbo za predstavo. To delo se nadaljuje tudi po kosilu, vse do večerje. »Mobilni telefoni niso zaželeni, prinesejo jih kljub temu. Toda veliko časa za mobilni telefon itak nimajo,« je pripomnila soorganizatorka Sabine Anderwald. Večer zaključijo z večernim programom in obiskom cerkve. »Nekaj posebnega je, da tukaj nič ne potrebujemo. Ko so tu, je drugačen svet. Imamo žogo, igre in pogovor. Tako nastanejo prijateljstva med otroki, ki držijo zelo dolgo. Nekoč so bili tukaj starši, zdaj pa prihajajo otroci,« je povedala Andreja Lepuschitz, ki organizira Teden umetnikov že 40. leto. Tudi otroci so zelo navdušeni. Za vse je celotni teden na Rebrci nekaj zelo posebnega. Benjamin Lanegger