Projektni menedžment šestih razredov je pod mentorstvom profesorja Janka Smrečnika organiziral pustovanje na šoli. Pustno vzdušje so pričarali z dekorirano avlo, 550 krofi in tekmovanjem za najboljšo razredno preobleko. Povabili so vse razrede, da se vsi preoblečejo na eno temo. Moderni rožnati in črni kavbojski klobuki 3. a razreda so zmagali v kategoriji nižje stopnje, medtem ko so na višji stopnji pirati iz 8. a razreda najbolj prepričali žirijo. »Izbrali smo ta dva razreda zato, ker so se tam v največji meri držali naših napotkov,« menijo organizatorji iz šestega razreda. Vse maškare so se ob prijetnem glasbenem spremstvu posladkale s pustnimi krofi. Dogodek je omogočil, da se je novi šolski semester začel z nasmejanimi obrazi dijakov. Pustovanje se je nadaljevalo v prostorih Koroške dijaške zveze. Poleg kavbojev in piratov so se pustnega rajanja udeležili trije samorogi smučarji, četica kavalirjev, Luigi, Wario, Waluigi in številni drugi. Med njimi je zasvetila zvezda na prsih Daniela Sterna, ki je na dotik telefonskega ekrana spreminjala barve.