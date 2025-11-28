Projekt Smrklja: učenje skozi prakso

»V studiu smo imeli hektiko kot vedno, a je potekalo bolj gladko kot prejšnji teden, ko smo imeli preko prenosa v živo več kot 600 gledalcev in se je sesul server. Preizkušamo še, kakšen potek oddaje bi bil najboljši. Nedelja je kot generalka, v torek pa potem finalna verzija pride na splet. Teme naslednje oddaje so šola, kariera, zabava vs. kultura. Imeli bomo zelo zanimive goste, neka gostja bo prišla celo iz Münchna,« je komentiral Miha Dolinšek, vodja projekta. Vodja produkcije Natalija Hartmann pa je povedala: »Projekt Smrklja je super nova izkušnja tudi zame – še nikoli nisem delala pri oddaji v živo in je kar izziv. Časa za priprave nismo imeli kaj dosti, a mladi so res super in zelo rada delam z njimi. Iz vsake oddaje se vsi kaj novega naučimo – to je learning by doing za vse nas.«
Poleg zanimivih tematskih prispevkov, glasbenih točk in iger pa je kotiček smeha in dobre volje v oddaji tudi Maričina kuhinja, v katero goste vabi dolgoletna profesorica slovenščine na Slovenski gimnaziji Marica Flödl: »Svoj čas sem sodelovala pri Iskrici, sedaj pa sta me Miha Dolinšek in Martin Kuchling povabila k sodelovanju pri Smrklji. Najbolj všeč mi je, da spoznavam mladino s čisto druge strani, saj nisem več na šoli in jih ne poznam, ampak so kljub temu moji. Nekateri gostje so bili moji učenci. V kuhinji v studiu se počutim kot v domači kuhinji. Vedno kaj spečem in potem se luštno pogovarjamo.«
Obiskujem 6. B razred Slovenske gimnazije in pri X-Projektu Smrklja delujem kot eden od glavnih moderatorjev. Projekt mi je zelo všeč. Gre za mladinsko oddajo in naš poudarek je na tem, da bi se ljudi, predvsem pa mlade, ozaveščalo o tem, kaj se dogaja v današnjem svetu. Imamo razgledane goste, ki veliko vedo in tudi naredijo kaj za svet. Identiteta, jezik in narečje so bili vsebinski poudarek današnje oddaje. Meni slovenščina na Koroškem daje občutek, kot da sem doma – nimam občutka, da sem v Avstriji, no, vem, da sem, ampak mi je slovenski jezik tukaj domač, ni mi čudno govoriti slovensko. Obstajajo pa ljudje, ki temu nasprotujejo in slovenščina tukaj izginja. Mediji in družbena omrežja so predvsem v nemščini. Potrebno bi bilo, da se ljudi tukaj ozavešča o slovenščini in o tukajšnji zgodovini. Zdi se mi naravnost nesramno, da se jezika, ki je vedno bil prisoten na tem območju, ne bi uveljavilo kot polnopravnega. Nagovorili smo tudi narečja; le-ta so poseben jezik in z njimi sem prišel v stik tako tukaj na Koroškem kot tudi v Sloveniji, kjer se govori veliko narečij – nekatera od njih sem predstavil v današnji oddaji. Še zdaj pa ne razumem dobro nobenega koroškega narečja – danes smo predstavljali ziljsko in podjunsko narečje in iskreno rečeno nisem ničesar razumel.
Miha Dolinšek je prišel k nam na uro likovne vzgoje in predstavil projekt Smrklja ter nas povabil k sodelovanju. Zdelo se mi je zelo zanimivo in sem se odzvala. Nisem tako rada pred kamero, zato sem dobila vlogo snemalke: moja naloga je bila, da stojim za kamero in jo usmerjam. Pomembno je, da pazim, da če nekoga približam, da je v središču slike, npr. da nad ali pod njim ni preveč prostora. Ko je moja kamera v živo, se prižge signalna lučka. Danes sem čisto prvič snemala. Poklicno me sicer ne zanima to delo, ampak bolj naravoslovje, predvsem kemija in biologija. Se mi pa zdi zelo koristno, da si človek nabere izkušnje na čim več različnih področjih. V digitalnih medijih je slovenščina zelo malo prisotna. Na Instagramu dobim zgodbo in prispevke od Novic in to je vse, kar imam slovenščine na spletu. Objav od posameznih koroških Slovencev in narečij je zelo malo, večina objav na spletu, ki jih zasledim, je v angleščini ali nemščini. Zato mislim, da je projekt Smrklja dobra priložnost, da slovenščina postane bolj vidna v medijih in na spletu.
Junija so nam predstavili projekt Smrklja. Želel sem pridobiti nove izkušnje in predvsem videti, kako funkcionira oddaja v živo. Res vrhunsko mi je, da lahko sodelujem. Zdi se mi, da je na Koroškem vse, kar se dela s slovenščino in narečjem, bolj namenjeno stari publiki, npr. slovenske oddaje na koroškem radiu ali pa Dober dan, Koroška, kjer se predvajajo v glavnem poročila – ne vem, če to toliko mladih zanima in zato se mi zdi važno, da naredimo nekaj tudi za mlade, da imajo boljši dostop do slovenščine v medijih. Prvi korak je Smrklja. Poleg tega bi se mi zdelo dobro, da bi se poleg reportaž, kot so na primer v Dober dan, Koroška naredilo tudi globalne in sodobne reportaže v slovenščini, kot jih poznamo v angleškem jeziku na raznih Instagram in TikTok profilih. Morda tudi filme in serije.
Prihajam iz Rusije, a smo se z družino pred desetimi leti preselili v Slovenijo. Slovensko sem se naučila zelo hitro, ker sem bila še majhna in ko si majhen, se zelo hitro naučiš jezike. Pred šestimi leti sem začela obiskovati Slovensko gimnazijo in se učiti nemško. Občutim, da je tukaj dvojezično okolje, a več govorim slovensko kot nemško, ker sem v slovenskem domu in šoli. K sodelovanju pri projektu Smrklja so me povabili, ker smo lani režirali in odigrali kratek film Nostalgija, ki si ga boste lahko ogledali februarja na Iskrici. Kot asistentka ekipe pri projektu Smrklja pomagam za odrom, včasih tudi z mikrofoni, vodim goste gor in dol z odra ali v kuhinjo in iz nje ter menjamo igre. Delo mi je zelo všeč. Je spontano in zelo zanimivo. Zdi se mi tudi dobra praksa, ker sem razmišljala, da bi delala na TV.
