Projekt Smrklja: učenje skozi prakso

Julijan Vezjak (16)

Ljubljana Ljubljana

Obiskujem 6. B razred Slovenske gim­nazije in pri X-Projektu Smrklja delujem kot eden od glavnih moderatorjev. Projekt mi je zelo všeč. Gre za mladinsko oddajo in naš poudarek je na tem, da bi se ljudi, predvsem pa mlade, ozaveščalo o tem, kaj se dogaja v današnjem svetu. Imamo razgledane goste, ki veliko vedo in tudi naredijo kaj za svet. Identiteta, jezik in narečje so bili vsebinski poudarek današnje oddaje. Meni slovenščina na Koroškem daje občutek, kot da sem doma – nimam občutka, da sem v Avstriji, no, vem, da sem, ampak mi je slovenski jezik tukaj domač, ni mi čudno govoriti slovensko. Obstajajo pa ljudje, ki temu nasprotujejo in slovenščina tukaj izginja. Mediji in družbena omrežja so predvsem v nemščini. Potrebno bi bilo, da se ljudi tukaj ozavešča o slovenščini in o tukajšnji zgodovini. Zdi se mi naravnost nesramno, da se jezika, ki je vedno bil prisoten na tem območju, ne bi uveljavilo kot polnopravnega. Nagovorili smo tudi narečja; le-ta so poseben jezik in z njimi sem prišel v stik tako tukaj na Koroškem kot tudi v Sloveniji, kjer se govori veliko narečij – nekatera od njih sem predstavil v današnji oddaji. Še zdaj pa ne razumem dobro nobenega koroškega narečja – danes smo predstavljali ziljsko in podjunsko narečje in iskreno rečeno nisem ničesar razumel.