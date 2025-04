Projekt skupine študentov Pedagoške visoke šole: Otroke spodbuditi k muziciranju

»Menili smo, da mnogo otrok dandanes nima več kaj dosti stika z glasbo ali inštrumenti, zato smo si namislili projekt 'Glasbeni vagon'. V voziček smo položili inštrumente in šli v mesto. Otrokom smo ponudili inštrumente in skoraj vsi so poskusili igrati, skupaj smo tudi zapeli, med drugim pesem 'Mi se imamo radi',« pripoveduje študent Fabijan Rio Igerc. Njegova kolegica Nicola Oswalder pravi, da bo »kot bodoča učiteljica glasbo na vsak način integrirala v pouk, ker se otroci z glasbo sprostijo in motivirajo za učenje.« Članica loških tamburašev obžaluje, da dandanes v šolah na žalost ni več toliko glasbe. »Dobro je, ker so otroci sami prišli do nas in poskusili kak inštrument, morda smo pri komu zbudili zanimanje za glasbo,« razmišlja Jana Smid, ki želi otrokom kot bodoča učiteljica posredovati, da bi razmišljali z lastno glavo in delali to, kar jim je všeč. »Z družino živim v Celovcu in večkrat sem si že mislila, da za otroke ni dosti prostora v mestu. Včasih ne vemo, kam naj gremo, če smo v mestu. To se mi zdi škoda in s projektom smo želeli otrokom dati nek prostor in jim ob tem pokazati slovenski jezik in pesmi. Otroci so odprti in radovedni,« je povedala Dana Smrtnik-Paulitsch. »Naš projekt in drugi bodo na Pedagoški visoki šoli v Celovcu predstavljeni 6. maja ob akcijskem dnevu politično izobraževanje (Politische Bildung), dodaja Marjan Kumer.