Tovrsten projekt je edinstven v regiji. Združevanje mladih in proaktivnih zamejskih Slovencev preko projekta poteka že četrto leto zapored. Kljub težkim razmeram v zadnjih dveh letih je organizatorjem (Avstrija: SGZ – Slovenska gospodarska zveza v Celovcu; Hrvaška: Zveza slovenskih društev na Hrvaškem; Italija: SDGZ – Slovensko deželno gospodarsko združenje; Madžarska: RASK – Razvojna agencija slovenska krajina) uspelo organizirati v letošnjem letu tri dogodke v živo (Celovec – AT, Reka – HR, Monošter – HU) ter dva spletna seminarja. Rdeča nit stavedno gospodarstvo in možnosti povezovanja v regiji. Lokacije in vsebine dogodkov so skrbno izbrane. Projekt smo tako izvajali tudi v najbolj skritih in manj znanih kotičkih zamejstva. Največje bogastvo projekta pa so na novo stkana prijateljstva med mladimi, ki jih povezujeta življenje v alpsko-jadranski regiji in ljubezen do slovenskega jezika. Projekt v celoti financira Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V Porabju so se mladi na dvodnevni delavnici pod mentorstvom Nika Wakouniga priučili novih veščin za snemanje kratkih filmov (https://youtu.be/Mp3YYUoMlF4).