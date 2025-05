Projekt IniciativAngola: Spodbuditi mlade k dialogu z drugače mislečimi

»V času naraščajoče polarizacije in nesporazumov je iskren in spoštljiv dialog – zlasti o težkih temah – vse bolj potreben. Prav pri tem nam lahko pomagata nova spletna stran in aplikacija HardTopics, ki ponujata priložnost, da mlade spodbudimo k dialogu z drugače mislečimi,« menijo v dobrodelnem društvu IniciativAngola.