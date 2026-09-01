Poletne izkušnje za vse življenje

Ajda Varl, opravlja prakso v Celovcu in je praktikantka pri slovenskem oddelku ORF-a (21)

Maribor Maribor

Letos delam kot praktikantka oziroma kot oseba na praksi pri slovenski redakciji ORFa. Študirala sem film in medije v Novi Gorici in po študiju sem iskala prakso. Zdaj sem že šestič delala na Tednu umetnikov na Rebrci kot mentorica, kjer sem bila že kot otrok. Tam sem spoznala mnogo ljudi iz Koroške in nato sem zaprosila za prakso. Povezava do Koroške pa se je razvila že z babico in z dedom. Začela sem šele prejšnji teden, do zdaj pa je zelo super. Vsi so zelo odprti in zelo prijazni in mi veliko pomagajo. Kot študentsko delo sem tudi pomagala pri nekem filmskem festivalu in zdaj ga sedem let tudi že soustvarjam. Filmski festival pa je pravzaprav namenjem mladim. Jeseni bom pa šla na univerzo na izmenjavo v Bruselj, v Belgijo.