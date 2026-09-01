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Poletne izkušnje za vse življenje

1.9.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Poletje, prosti čas ali služba? Zabava ali izkušnja? Mnogi študenti in šolarji opravljajo v počitnicah poletna dela.
Z leve: Ajda Varl je zadovoljna s svojo službo. Semjon Kofler dela skupaj z očetom in bratom.

Poletje je za mlade ljudi ponavadi čas počitka, ko si lahko malo oddahnejo, uživajo prosti čas s prijatelj, potujejo po svetu, se odpravljajo na morje in ne mislijo na šolo, študij in izpite. Ta čas bi pa lahko tudi izkoristili, da bi v delovnem svetu pridobili pomembne izkušnje, ki jim bodo pomagale za vse življenje.

Poletne službe odpirajo vrata v nov svet - svet dela. Poletne službe so odlična možnost za mlade, da bolje spoznajo delovni svet in razumejo, kaj pomeni imeti odgovornost, biti samostojen ter kaj pomeni imeti redne delovne ure in službo. Za šolarje je to vse novo. Poleg novih vtisov lahko pa seveda tudi zaslužijo svoj prvi denar. Ena od statistik Arbeitsmarktservica (AMS), ki vključuje le pri njih prijavljena prosta delovna mesta, kaže, da je največ zaposlitev v gostinstvu, sledita pa področji transporta in skladiščenja.

Vinzenz Samonig (levo) in Georg Urbas (desno) rada odkrivata nove dežele in njihove kulture, hkrati pa potovanja povezujeta z delom.

Obvezna praksa za študente

Predvsem za študentke in študente je poletna služba nekaj zelo pomembnega, saj je nekak­šen začetek njihove delovne kariere. V študiju se učijo večinoma teorijo, delovna praksa je predvidena, deloma je tudi obvezna. Praksa je za študente pravzaprav  odgovor na najvažnejše vprašanje med študijem: ali sem izbral/izbrala pravilno smer? 

Praksa jim daje namreč vpo­gled v predmet, ki so si ga izbrali na univerziji. V delovnem okolju lahko pokažejo, kaj so se med letom na univerzi naučili, lahko se prepričajo, ali so si izbrali poklicno smer, ki jim je všeč. Praksa jim je tudi v pomoč na nadaljnji poklicni poti in izboljša njihov življenjepis. Tudi letos smo si ponovno ogledali, katero poletno prakso so si izbrali nekateri mladi. Benjamin Lanegger

Georg Urbas, dela v Hongkongu:(22)
VelikovecVölkermarkt

Letos delam v Hongkongu. Delam pri veliki odvetniški pisarni, ki se imenuje White & Case. Študiram gospodarsko pravo na  gospodarski univerzi WU na Dunaju. Zelo zanimivo je, ker je Hongkong mednarodno finančno središče in se tu veliko dogaja. Prejšnja poletja sem pa tudi že delal pri raznih odvetnikih v Avstriji.

Ajda Varl, opravlja prakso v Celovcu in je praktikantka pri slovenskem oddelku ORF-a(21)
MariborMaribor

Letos delam kot praktikantka oziroma kot oseba na praksi pri slovenski redakciji ORFa. Študirala sem film in medije v Novi Gorici in po študiju sem iskala prakso. Zdaj sem že šestič delala na Tednu umetnikov na Rebrci kot mentorica, kjer sem bila že kot otrok. Tam sem spoznala mnogo ljudi iz Koroške in nato sem zaprosila za prakso. Povezava do Koroške pa se je razvila že z babico in z dedom. Začela sem šele prejšnji teden, do zdaj pa je zelo super. Vsi so zelo odprti in zelo prijazni in mi veliko pomagajo. Kot študentsko delo sem tudi pomagala pri nekem filmskem festivalu in zdaj ga sedem let tudi že soustvarjam. Filmski festival pa je pravzaprav namenjem mladim. Jeseni bom pa šla na univerzo na izmenjavo v Bruselj, v Belgijo. 

Vinzenz Samonig, opravlja volontariat v Pekingu(23)
Drobolje ob Baškem jezeruDrobollach am Faaker See

Delam na gospodarskem oddelku v avstrijskem veleposlaništvu v Pekingu in tam opravljam volontariat. Študiram gospodarsko pravo na Dunaju in zdaj si lahko ogledam, kako delajo druge dežele, oziroma kako Avstrija sodeluje z drugimi deželami. To se mi zdi zelo zanimivo. To delam zato, da dobim izkušnje v drugih deželah. Izkušnje, ki jih pridobiš v mladih letih, bodo gotovo koristne kasneje v delovnem svetu.  Vidim kaj od sveta, kot mlad človek imaš še čas, kasneje pa bo težko. To sem tudi povezal s potovanjem na Kitajsko, da pridem malo ven iz normalnega in vsakdanjega življenja v Avstriji. Poletno službo sem imel že zadnjih sedem let. Delal sem pri TPA v Beljaku, pri Posojilnici, pri odvetniku v Celovcu in tudi pri odvozu za smeti v Beljaku. To mi je bilo zelo všeč, saj je fizično delo in sem pridobil nov vtis iz delovnega sveta. Te izkušnje so mi zelo pomembne. 

Semjon Kofler, pomaga v gozdu(21)
ČemernicaTschemernitzen

Letos in kot vsako poletje je moja poletna služba delo v gozdu z mojim  bratom in z očetom. To delam celo poletje, kadar so počitnice. To rad delam. Pri tem delu nimam rednega delovnega časa, vendar delamo tri do štiri dni na teden, včasih malo več, včasih malo manj. Delo v gozdu je zelo naporno, predvsem če je tako vroče zunaj, da je treba začeti zgodaj zjutraj. Začnemo ob osmih, delamo do enajstih in nato nadaljujemo zvečer, ko je več sence. Pomagam že od mladih let naprej. Večinoma delamo v našem gozdu, pomagamo pa tudi drugim in vedno je lepo, če lahko drugim narediš veselje. Med letom pa študiram ekonomijo v Gradcu

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