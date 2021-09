Hrvatski akademski klub vsako leto skupaj z novim izvajalcem organizira festival Dan mladine. Navadno poteka festival tri dni na eni sami lokaciji. Festival izmenično poteka v severnem, srednjem ali južnem predelu, kjer živijo gradiščanski Hrvatje. Letos pa je zaradi epidemioloških razmer in stote oblet-nice Gradiščanske prvič potekal festival na treh različnih lokacijah, kar je pomenilo trikrat več dela, je v pogovoru pojasnila Vera Buranits, festival pa je globoko zasidran v njenih spominih na otroštvo. Po premoru v minulem letu se je letos v Mjenovu (Minihof), Stinjakih (Stinatz) in Štikapronu (Steinbrunn) odvijal 48. Dan mladine, ki je nudil nekaj za vsak okus in za vsako starostno skupino, je razložil predsednik HAK Alexander Wukovits. Projekt, ki je spremljal kulturni festival ves konec tedna, pa je plakat, na katerem so lahko obiskovalke in obiskovalci zabeležili misli o tem, kaj povezujejo s pojmom »meja«, saj je bila z mejo pred stotimi leti razdeljena manjšina gradiščanskih Hrvatov in Hrvatic. Organizatorji so bili z letošnjim obiskom zadovoljni in se že zelo veselijo na naslednji Dan mladine, ki bo prihodnje leto v drugem tednu septembra.

foto: Zorica Toth/HAK