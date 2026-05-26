Podpisna akcija za skupno organizacijo

Poleg tega je nekdanji predsednik NSKS obiskoval škofijsko gimnazijo na Plešivcu pri Gospe Sveti, kjer je sodeloval pri izdajanju glasila KRES, leta 1963 pa je maturiral na Slovenski gimnaziji. V tem času je leta 1960 vložil pravila Koroške dijaške zveze, ki je takrat »skupaj s tržaško, goriško in trbiško dijaško mladino prirejala mladinske tabore«. Omenil je tabor iz leta 1964 ob 550-letnici zadnjega ustoličevanja koroških vojvod, ki je bil tarča fizičnega napada in je ostal brez policijskega oziroma sodnega epiloga. Nadalje je pogledal nazaj na svojo politično kariero, od predsedovanja nekdanji Koroški enotni listi (KEL) do delovanja v Avstrijskem državnem zboru. Povrh je Smolle poudaril svojo vlogo akreditiranega pooblaščenca pri vzpostavitvi prvega uradnega slovenskega predstavništva na Dunaju leta 1990, kjer je skrbel za stike z avstrijskimi politiki in mediji.