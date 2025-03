Podijska diskusija: Spremembe v naših strukturah so nujne

»'Kaj imajo trije koroški Slovenci skupnega? Da je vsak v svoji osrednji organizaciji!' To šalo sem prvič slišal lani in to niti ne od osebe iz naših vrst, temveč od udeleženke srečanja evropskih manjšin, ki je edinole to vedela o naši koroški manjšini. Tako je tudi predsednica Slovenije gospa Pirc Musar zahtevala ustanovitev skupne krovne organizacije,« nam je napisal glavni organizator Daniel Stern in zaključil, da je »očitno, da so spremembe v naših strukturah nujne.« Na diskusiji, ki jo bo vodil Simon Urban, bodo razpravljali Gusti Gasser (Zveza slovenskih organizacij), Valentin Inzko (Narodni svet koroških Slovencev) in Bernard Sadovnik (Skupnost koroških Slovencev in Slovenk).