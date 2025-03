Počitniške ponudbe za otroke: jeziki, šport,glasba, kreativnost

Športni kampus

Rebrca Šport krepi mišice, jeziki pa odpirajo meje in širijo obzorje. Poletni KAMPUS združuje ti dve sili in nudi fantom in dekletom (od 6 do 13 let) poleg športnega udejstvovanja v raznih panogah tudi urjenje v slovenščini. Družabni večeri, turnirji, izleti in obiski športnikov pa skrbijo za nepozabno vzdušje, polno zabave in novih prijateljstev! Športne in jezikovne enote bodo vodili izobraženi pedagogi in športni strokovnjaki iz kroga športne akademije KRONA. Od 3. do 8. avgusta bo kamp na Rebrci, kjer bodo udeleženke in udeleženci kampusa lahko tudi prespali. Cena za teden na Rebrci znaša 270 € na udeleženca/ko, vključno s prenočitvijo in polnim obrokom.

Informacije/prijave: [email protected]