Ime mi je Brina Čop, prihajam iz Celovca in imam 18 let. Počitniško delo v Novicah me je zanimalo, ker zelo rada pišem in sem iz tega razloga želela spoznati vsakdan časnikarstva. Teme in naloge, s katerimi se soočam, se spreminjajo dan za dnem, kar posebej vzbuja mojo radovednost in mi daje več motivacije za delo. Svoj interes za pisano besedo in sliko sem našla v računalniškem programu Adobe InDesign, s katerim se oblikuje vsaka tiskana izdaja časopisa. Po poletnih počitnicah se vračam na klop Slovenske gimnazije kot maturantka, zato zdaj posvečam čas in energijo svojim interesom ter konjičkom. Ti se raztezajo od slikanja, risanja, poslušanja glasbe vse do pisanja kratkih zgodb in gledanja kultnih filmov.