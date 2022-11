V soboto, 12. novembra, ob 20. uri bodo slovesno zaplesali na maturantskem plesu v Casineumu v Vrbi. Bliža se prvi »zrelostni izpit« maturantk in maturantov v organizaciji družbenega dogodka – slovesnega maturantskega plesa.

Pod geslom »Ples biserov« bodo po dvoletnem premoru ponovno odprli plesno sezono maturantke in maturanti Slovenske gimnazije v Celovcu. Z organizacijo plesa so začeli že maja, takrat še brez tradicionalne »organizacijske mape«, ki so jo v roke dobili šele v teku priprav, so v pogovoru omenili članice in člani organizacijskega komiteja ter dodali, da so zato bili prvi koraki zelo težki. A s skupnimi močni in s pomočjo profesoric Monike Novak Sabotnik in Miriam Salbrechter so korak za korakom oblikovali zanimiv program za ples, ki nudi za vsak okus nekaj. Program se bo začel ob 20.15 z uvodnim plesom, s tradicionalno polonezo, ki so jo pripravili pod vodstvom plesnega studia Kunauer iz Pliberka. Plesišče bo nato v veliki dvorani odprto za vse. Zaplesali boste lahko ob glasbi zasedbe Krajnci, za mlajšo (in seveda tudi za starejšo) publiko pa bosta DJ Pagix in dr. Hendrix v diskoteki poskrbela za dobro vzdušje. Pred polnočnim vložkom, ki bo višek plesa, bodo gostje imeli možnost, da zadenejo nagrade kar na dveh srečelovih in pri pravilnem ugibanju. Med glavnimi nagradami so med drugim dve uri znamke Jacques Lemans, polaroid kameri ter umetnine Karla Vouka, Christiana Sadnikarja in Stanka Sadjaka. »Fotobox« bo na plesu upravljal Michael Stern. Starostne omejitve na plesu ni, le osebe, mlajše od 16 let morajo biti v spremstvu odrasle osebe. Zaželena je večerna garderoba. Vstopnice lahko kupite še na večer prireditve. Za šolarje in študente karta stane 20 €, za odrasle pa 25 €.