Ples Slovenske gimnazije: Kot v pravljici

Natanko pred enim letom so se začele priprave za maturantski ples, ki bo v soboto, 16. novembra, od 19.30 v Casineumu v Vrbi. Letošnjih 43 maturantk in maturantov se je odločilo, da bodo svojemu plesu dali geslo Kot v pravljici. Med morebitnimi temami plesa je bil tudi PLES­kavica, so nam povedali Luka Lampichler, Julija Rezar in Luka David ter dodali, da so temo plesa izvolili demokratično. Preden so volili, je moral vsak, ki je predlagal kakšno temo, to tudi predstaviti sošolkam in sošolcem s PowerPoint prezentacijo. Z izbiro pa so veseli, saj pusti veliko prostosti pri okraševanju prostorov.