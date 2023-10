V soboto, 14. oktobra, je v Casineumu v Vrbi potekal nepozaben večer. 30. generacija maturantov in maturantk Dvojezične trgovske akademije je vabila, da skupno praznujejo čez nekaj mesecev prihajajoči zaključek njihovega šolanja.

Novembra 1994 še v Domu sindikatov, letos pa v Casineumu v Vrbi je potekal ples Dvojezične trgovske akademije. Program na plesu se v teku generacij ni bistveno spremenil. Višek večera ostajata poloneza in polnočni vložek. Polnočni vložek je letos poleg videoposnetkov in plesa bodočih absolventov in absolventk vseboval tudi pomerjenje z učitelji in učiteljicami v kvizu. Med številnimi obiskovalci so bili tudi generalni konzul RS Anton Novak, poslanka državnega zbora Olga Voglauer, v zastopstvu deželnega glavarja dež. poslanec Stefan Sandrieser, direktor Mohorjeve družbe Karl Hren, strokovni nadzornik na oddelku za manjšinsko šolstvo Miha Vrbinc in direktorica SGZ Vesna Hodnik. Za vse pa sta bili pripravljeni tudi tombola in dražba slik, kar je dodatno popestrilo večer.

Razredničarka 5.b razreda je Jana-Maria Opetnik; Foto: Stefan Reichmann

Ravnatelj Hanzi Pogelschek je prepričan, da če se bodo maturanti in maturantke tako pripravili na maturo kakor na ples, nobenemu ne bo spodrsnilo.

Šola, ki se razvija s časom

Težišča, ki jih na šoli ponujajo, vedno prilagajajo času. Smeri IKT (informacijska in komunikacijska tehnika) in menedžment za šport in kulturo sta tradicionalni ponudbi šole. Dodatno pa so po letu 2014 razvili še dve težišči, na eni strani menedžment za okolje in energetiko, ki se sooča z izzivi v zvezi z varstvom okolja, na drugi strani pa tudi težišče okoljske tehnike, pri kateri je posebnost kombinacija gospodarske izobrazbe trgovske akademije in tehnične izobrazbe višje tehniške šole. Naslednje izive pa vidijo na področju umetne inteligence.

Slike: novice.at/30takples

Prvi maturant

Alexander Mak (48), iz Sel

Ko sem postal leta 1995 prvi maturant, priznam, da sem malo izsiljeval. Tedanja ravnateljica Maja Ambrusch je napovedala, da bo ORF snemal našo ustno maturo. Odločil sem se, da se prijavim samo pod pogojem, da postanem prvi maturant. Še dobro vem, da so bili profesorji zaradi prisotnosti kamere bolj nervozni od mene. Prav tako pa se še dobro spominjam, da je Ivan Klarič snemal maturo, Mario Podrečnik pa je bil tonski asistent. Pred maturo smo organizirali naš maturantski ples v Domu sindikatov. Bili smo silno negotovi, ker nismo vedeli, ali bomo uspeli napolniti dvorano. Na koncu pa smo pa le imeli 154.000 šilingov čistega dobička. S tem denarjem smo si privoščili dva tedna dopusta v Grčiji, kamor smo povabili tudi našega razrednika Ruperta Gasserja. Letošnjim maturantom svetujem, da ne odlašajo s pripravami na maturo, saj na koncu vedno primanjkuje časa.

Letošnja maturantka

Eva Wedenig (18) iz Šmarjete v Rožu

Na plesu sem doživela malo stresa, saj smo morali med dogodkom še organizirati nekaj stvari in sem se ves čas spraševala, ali bo vse potekalo kot načrtovano. Na srečo je vse šlo gladko, dobili smo pozitiven odziv in bila sem zelo zadovoljna. Bilo je super. Na DTAK sem se po treh letih odločila za smer IKT informacijsko in komunikacijsko tehniko, ker sem želela boljši vpogled v informatiko. Leto šolanja med pandemijo mi je minilo hitro. Šolanje na daljavo ni bilo preveč zahtevno. Doma je bilo osamljeno, to bi lahko opisala kot žalostno obdobje. Priprave na maturo so v polnem teku. Naslednji teden nas čaka prvi del mature, in sicer ustna. Imamo namreč možnost predhodno opraviti en predmet. To bo dober pokazatelj, kako se bo treba pripraviti. Med poukom že ponavljamo snov zadnjih let in vse je usmerjeno na maturo. Sošolke in sošolci si pomagamo, vendar se raje učim sama.