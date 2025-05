Pisana Promlad 2025: To so zmagovalci in zmagovalke letošnjega natečaja

Volbankova ustanova je v šolskem letu 2010/11 s soprirediteljicama KKZ in SPZ razpisala prvi natečaj pisanja v slovenskem jeziku z željo, da podpre otroke in mladino, ki govorijo in se učijo slovenščine.



Vodja strokovne komisije je bil pri letošnjem natečaju Miha Vrbinc, šolski nadzornik pri Izobraževalni direkciji. Martin Kuchling, pisatelj ter poslovodja KKZ, Amina Majetić, pisateljica, glasbenica in učiteljica, Mateja Rihter, pisateljica in glavna urednica časopisa Nedelje, ter Simon Rustia, novinar pri slovenskem tedniku Novice.