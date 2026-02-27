Peršman: Nasprotujejo obrekovalni kampanji

Pretekli teden je tednik profil poročal, da odvetnik Rudi Vouk za obrekovalno kampanjo in poimenskimi napadi na Meto Vouk sumi nekoga, ki je vsaj blizu policijskim krogom ali pa jim tudi sam pripada. In zakaj je odvetnik Rudi Vouk prepričan, da imajo avtorji anonimnih sporočil »informacije, ki bi jih morali imeti le v policijskih krogih«? »Zaradi poslanih slik Mete z demonstracije leta 2020 na dunajski univerzi proti predavanju nemškonacionalnega zgodovinarja Lotharja Höbelta. Na sliki pred univerzo stoji kakih 50 ljudi, puščica, dodana sliki, pa kaže na Meto, da se jo spozna. Kdo ima tako sliko, kdo ve, kaj je Meta delala leta 2020, ko še nikakor ni bila v javnosti? Teh informacij nima navaden človek, ampak nekdo, ki je vsaj blizu policiji. Leta 2020 je bila Meta stara 19 let in je nihče ni poznal. Zdaj se pojavlja slika, na kateri se jo točno identificira. Od kod imajo ti ljudje to sliko? Policija je opazovala to demonstracijo in slikala, zato je zame zelo blizu, da to lahko pride samo iz policijskih krogov.«