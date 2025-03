Okoli 180 dijakov in dijakinj iz Ljubljane po sledeh slovenščine na Koroškem: Iz srečanja bo nastala naslednja Kontaktna leča

Med drugim si je okoli 180 dijakov in dijakinj iz Ljubljane ogledalo Gospo Sveto, dvorano grbov in knežji kamen. V Tischlerjevi dvorani pa so jih opoldne sprejeli predstavniki in predstavnice Mlade Enotne liste, Kluba slovenskih študentk* in študentov* na Koroškem (KSŠŠK) ter Koroške dijaške zveze (KDZ). Poleg filma, ki je na kratko opisal zgodovino in trenutni položaj koroških Slovenk in Slovencev, so predstavniki in predstavnice Slovenskih mladinskih organizacij odgovarjali na vprašanja gostov iz Ljubljane. Po formalnem delu pa so v odmoru stekli tudi sproščeni pogovori med mladimi. Še preden so se dijaki in dijakinje podali iz Ljubljane v Celovec, so se predstavniki Koroške dijaške zveze zmenili, da bi z njimi radi organizirali naslednjo koncertno stalnico Kontaktna leča, ki bo letos oktobra. Do prvega srečanja v petek še ni prišlo. Ker pa se dandanes lahko brez težav srečamo tudi po spletu, bo prva seja za Kontakno lečo v teh dneh prav na ta način.