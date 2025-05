Obisk Celovca: Jezikovna ekskurzija na Koroško

Nemščina je v večini šol po Sloveniji drugi tuji jezik takoj za angleščino. Ker pa se jezika ne naučiš zgolj iz knjig in poslušanja pri pouku, so jezikovne ekskurzije v zadnjih letih postale popularna in učinkovita učna metoda. Tega mnenja so tudi profesorice slovenščine, nemščine in italijanščine Mateja Lovrečič, Nataša Smotlak in Nina Cocciancich z Večstopenjske šole Josipa Pangerca v Dolini, ki so za svoje dijake tretjih letnikov organizirale ekskurzijo v Celovec. Dijaki so vadili komunikacijo v nemščini med intervjuvanjem mimoidočih v City Arkadah, se izobrazili o zgodovini celovških znamenitosti in jih med ogledom predstavili preostali skupini, prisluhnili predavanju o Karantaniji, obiskali Gosposvetsko polje in svojo popotniško zvedavost naposled potešili v hitrem obhodu vseh velikih svetovnih znamenitosti – v Minimundusu.