Z leve: Katarina Urank (namestnica blagajničarke), Natalja Sadolschek (namestnica tajnice), Jera Jagodic (predsednica), Sara Terbuch (podpredsednica) in Ana Moschitz (tajnica). Na sliki manjkata Mirjam Kazianka (blagajničarka) in Tobias Mistelbauer.

Minuli četrtek, 9. junija, je Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu imel občni zbor, na katerem je bila Jera Jagodic že tretjič potrjena za predsednico KSŠŠG. Tobias Mistelbauer je novi zborovodja.

Kljub pandemiji je graški klub slovenskih študentk in študentov tudi lani ostal aktiven. Čas so izkoristili za temeljito prenovo klubskih prostorov. Zamenjali ter izravnali so tla, obnovili okna, prebarvali celotne prostore ter obnovili prostor za stranišče. Na spletu je bil Klub prisoten s kulturnim programom. Dom Kluba je že od leta 1982 v ulici Mondscheingasse. Klub v Gradcu je bil leta 1974 ustanovljen na pobudo Janka Kulmescha, Franca Wuttija in Franca Žužka (†).

Na občnem zboru, ki je bil minuli četrtek, je bila za predsednico KSŠŠG tretjič potrjena Jera Jagodic, absolventka Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru. Jagodičeva vodi Klub od leta 2020, funkcijo je prevzela od Aljaža Pestotnika-Robiča. V odboru Kluba ni prišlo do večjih sprememb. Klubski zbor vadi že od marca letos. Novi zborovodja je Tobias Mistelbauer (23), študent glasbe, matematike in italijanščine. Trenutno šteje zbor okoli 15 pevk in pevcev. 26. junija bodo skupaj s študentskima zboroma z Dunaja in iz Celovca nastopili na spominski prireditvi pri Peršmanu. Obnova klubskih prostorov je skoraj končana, čakajo le še na šank in del pohištva. Otvoritev prenovljenih prostorov bo letos oktobra z začetkom novega semestra. Klubašinje (v prejšnji periodi so klub vodile izključno ženske) so investirale tudi v tehniko: nov piano, zvočniki in osvetljava. Jagodic: »Upamo, da ne bo prišla kovid kriza, če bi prišla, smo pa pripravljeni na spletne prenose prireditev. Upamo, da bo jeseni dosti brucev (začetnikov), da bo klub ponovno zaživel tako kakor prej.« Klubaši si želijo še tesneje sodelovati z drugimi slovenskimi organizacijami na Štajerskem, od septembra bo v klubskih prostorih otroški abonma.