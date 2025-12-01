Ob 4. uri zjutraj: kdo si, ko svet spi? 

»Dobrodošli. Ura je štiri zjutraj. To je ura brez filtrov. Ura, ko postane jasno, kdo zares si - in za koga si se samo pretvarjal. Niste tukaj zaradi nagrade. Niste tukaj zaradi lajkov. Tukaj ste, ker ne spite. Ker ste ostali budni.« Gledališka predstava Budni ponuja vpogled v misli šestih mladostnikov ob 4. uri zjutraj, ki se znajdejo v virtualni igralni oddaji z voditeljem. V njej poskušajo ugotoviti, kdo ne bo pozabljen v algoritmu in kdo bo zdržal. Publika spozna fanta Oskarja, ki si želi biti poseben in hrepeni po tem, da bi ga nekdo »všečkal«. Preko pogovorov s sporočili se predstavita Tine in Jan, ki se spopadata z občutkom nezadostnosti ter se poskušata umakniti iz resničnosti - tudi če to pomeni osem ur za računalnikom in le tri izrečene stavke na dan. Dekle Ela ima težave s svojim videzom in si želi biti preprosto »dovolj«, medtem ko Maks zaradi svojega perfekcionizma meni, da si ne sme privoščiti nobene napake. Nenazadnje pa se potopimo v misli zaljubljenega Kristiana, ki se boji izpovedati ljubezen in zato v glasbi išče svoj izhod. V teku virtualnega šova, kjer izzivi z naslovi, kot sta: »Trauma salad« in »How many aura points did I loose when ...«, zahtevajo razkrivanje najtemnejših resnic o sebi, mladi spoznajo, da si vsi želijo le eno stvar - biti vidni.