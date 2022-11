Koledar društva IniciativAngola za leto 2023 želi s slikami Karlheinza Fessla okrepiti upanje, ki je povezano s pričakovanjem prihodnosti, s hrepenenji, z optimističnim pogledom, z zaupanjem in vero. Kdor upa, nosi v sebi gotovost, ki daje vrednost najtežjim in najbolj bolečim dimenzijam življenja. V osebni veri človek svoje zaupanje polaga v Božje obljube za osebno življenje, življenje vseh ljudi in sveta, hkrati pa aktivno sodeluje, da bi se te zaobljube tudi uresničile. Koledar je mogoče naročiti po telefonu (0676 8772 3461) ali e-pošti na [email protected] in preko socialnih omrežij (FB in IG: IniciativAngola), na voljo pa je tudi v farožu v Šentprimožu, v trgovini Weltladen ter v knjigarnah Mohorjeva in Haček v Celovcu. Prispevek je 10 €.